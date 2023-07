Um influxo considerável na adoção do Windows 11 está no horizonte, com as empresas a aumentarem a sua taxa de adoção em 2024. No entanto, à medida que nos aproximamos da data limite de 2025 para o suporte do Windows 10, este sistema operativo bem estabelecido continua a ser a força dominante na computação empresarial, acima de quaisquer preocupações com a economia.

Dois anos após o seu lançamento inicial, as estimativas propõem que a base de instalação do Windows 11 se situe entre 25% e 30%, de acordo com Linn Huang, o vice-presidente de investigação para dispositivos e ecrãs da IDC. Estes números alinham-se com os dados recentes da StatCounter, que listam a taxa de adoção do Windows 11 em 29%. Em comparação, o Windows 10 mantém a sua forte liderança com uma quota de mercado de 67%.

As expectativas para o crescimento da adoção do Windows 11 prevêem uma subida no início de 2024. Huang sugere que a base de instalação está atualmente entre um quarto e um terço do caminho para um movimento robusto em 2024. Entretanto, parece evidente que as empresas começaram a sua migração para o Windows 11, embora a ritmos diferentes. Algumas empresas já estão a mais de meio caminho da transição, outras já finalizaram o processo, enquanto outras ainda não iniciaram as suas migrações.

Em termos de aceitação corporativa, o relatório de ganhos do terceiro trimestre da Microsoft revelou que 90% das empresas da Fortune 500 estão a avaliar ou já iniciaram as suas jornadas de implementação do Windows 11. O cenário pode ser diferente para as pequenas empresas, que tendem a demorar mais tempo a adotar novos sistemas operativos devido aos seus ciclos de atualização, afirma Ranjit Atwal, diretor de investigação da Gartner.

Historicamente, as migrações em grande escala para novas versões do Windows ocorrem frequentemente num período de 18 a 24 meses antes do fim do prazo de suporte (EOS) para a versão atual. No caso do Windows 11, o prazo está definido para outubro de 2025. Huang indica que, devido a considerações macroeconómicas, a taxa de migração das empresas não é nem lenta nem rápida.

O Windows 11, apesar de ter enfrentado dúvidas iniciais sobre os requisitos de hardware, foi geralmente bem recebido pelos utilizadores e profissionais de TI. No entanto, o período de lançamento no final de 2021 coincidiu com um ambiente de mercado desafiante, principalmente devido a perturbações na cadeia de fornecimento induzidas pela pandemia e a uma recente queda na procura de PCs devido à incerteza financeira.

Assumindo um cenário económico estabilizado, é provável que os recursos fiquem disponíveis, abrindo caminho para um aumento na adoção do Windows 11. No entanto, há preocupações quanto à possibilidade de as empresas avançarem com a atualização se o clima económico se mantiver sombrio.

Atwal afirma que atrasar a migração para o Windows 11 até o último momento, ou seja, 2025, parece implausível nesta fase. As empresas arriscar-se-iam a perder o prazo de suporte e a ter de suportar custos adicionais com o suporte alargado.

Um desafio crescente para a Microsoft é a possibilidade de as empresas considerarem alternativas, especialmente à medida que os dispositivos Apple conquistam um nicho nas empresas. Consequentemente, alguns PCs com Windows 10 poderão não passar pela transição para o Windows 11, com o MacOS a tornar-se uma opção cada vez mais popular. No entanto, o ChromeOS, que em tempos representou uma ameaça significativa, já não parece estar na corrida a nível empresarial.

Para acompanhar esta transformação digital e as tendências em constante evolução, as empresas precisam de ferramentas robustas para otimizar os seus processos de trabalho. Plataformas como a AppMaster oferecem uma solução no-code eficiente para criar aplicações backend, web e móveis, promovendo a produtividade e a escalabilidade de uma forma descomplicada.