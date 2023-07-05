İşletmelerin 2024'te benimseme oranlarını artırması ile birlikte, Windows 11'in alımında önemli bir artış ufukta görünüyor. Yine de, Windows 10 desteği için son tarih olan 2025'e doğru ilerlerken, bu köklü işletim sistemi hâlâ ekonomi ile ilgili tüm endişeler üzerinde iş bilgi işleminde baskın güç.

IDC'de aygıtlar ve ekranlar için araştırmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Linn Huang'a göre, ilk kullanıma sunulmasından iki yıl sonra, tahminler Windows 11 yükleme tabanının %25 ila %30 arasında olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar, Windows 11 benimseme oranını %29 olarak listeleyen StatCounter'dan alınan son verilerle uyumludur. Karşılaştırıldığında, Windows 10 pazarın %67'lik payıyla güçlü liderliğini koruyor.

Windows 11'in benimseme artışına yönelik beklentiler, 2024'ün başlarında bir yükseliş öngörüyor. Huang, kurulum tabanının şu anda 2024'te güçlü bir harekete giden yolun dörtte biri ile üçte biri arasında olduğunu öne sürüyor. Bu arada, işletmelerin geçişlerine başladıkları görülüyor. Farklı hızlarda da olsa Windows 11'e doğru. Bazı işletmelerin geçiş sürecinin yarısından fazlasına geldiği, bazılarının süreci tamamladığı, bazılarının ise geçişlerine henüz başlamadığı bildiriliyor.

Kurumsal alım açısından, Microsoft'un 3. Çeyrek kazanç raporu, Fortune 500 şirketlerinin %90'ının Windows 11 dağıtım yolculuklarını değerlendirdiğini veya bu yolculuklara başladığını ortaya koydu. Gartner'da bir araştırma direktörü olan Ranjit Atwal, senaryonun, yükseltme döngüleri nedeniyle yeni işletim sistemlerini benimsemeleri daha fazla zaman alan küçük işletmeler için farklı olabileceğini belirtiyor.

Tarihsel olarak, yeni Windows sürümlerine büyük ölçekli geçişler genellikle mevcut sürüm için Destek Sonu (EOS) son tarihinden önceki 18 ila 24 aylık bir süre içinde gerçekleşir. Windows 11 söz konusu olduğunda, son tarih Ekim 2025 olarak belirlendi. Huang, makroekonomik kaygılar nedeniyle işletme geçiş oranının ne durgun ne de hızlı olduğunu belirtiyor.

Windows 11, başlangıçta donanım gereksinimleriyle ilgili endişelerle karşı karşıya kalsa da, genellikle kullanıcılar ve BT uzmanları tarafından sıcak karşılandı. Bununla birlikte, 2021'in son lansman dönemi, öncelikle pandemi kaynaklı tedarik zinciri karışıklıkları ve finansal belirsizliğin ortasında kişisel bilgisayar talebindeki son düşüş nedeniyle zorlu bir pazar ortamına denk geldi.

İstikrarlı bir ekonomik senaryo varsayarsak, kaynaklar muhtemelen kullanılabilir hale gelecek ve Windows 11'in benimsenmesinde bir artışın önünü açacaktır. Bununla birlikte, ekonomik ortamın sertliği devam ederse işletmelerin yükseltmeye devam edip etmeyeceği konusunda endişeler devam ediyor.

Atwal, Windows 11 geçişini son ana yani 2025'e kadar ertelemenin bu aşamada mantıksız göründüğünü savunuyor. Şirketler, destek kesintisini kaçırma riskini alacak ve uzatılmış destek için ek maliyetlerle karşı karşıya kalacaklardır.

Microsoft için artan bir zorluk, işletmelerin, özellikle Apple cihazları kuruluş içinde bir niş oluşturduğundan, alternatifleri değerlendirme potansiyelidir. Sonuç olarak, bazı Windows 10 PC'ler Windows 11'e geçiş yapmayabilir ve MacOS giderek daha popüler bir seçenek haline gelir. Ancak, bir zamanlar önemli bir tehdit oluşturan ChromeOS, artık kurumsal düzeyde yarışta görünmüyor.

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