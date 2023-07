Na horyzoncie pojawia się znaczny wzrost popularności systemu Windows 11, a firmy mają zwiększyć wskaźnik adopcji w 2024 roku. Niemniej jednak, w miarę zbliżania się do daty granicznej wsparcia dla Windows 10 w 2025 r., ten ugruntowany system operacyjny pozostaje dominującą siłą w komputerach biznesowych ponad wszelkimi obawami o gospodarkę.

Według Linna Huanga, wiceprezesa ds. badań nad urządzeniami i wyświetlaczami w IDC, dwa lata po pierwszym wdrożeniu szacuje się, że baza instalacyjna systemu Windows 11 wynosi od 25% do 30%. Liczby te są zgodne z ostatnimi danymi StatCounter, które wskazują, że wskaźnik adopcji Windows 11 wynosi 29%. Dla porównania, Windows 10 utrzymuje silną pozycję lidera z 67% udziałem w rynku.

Oczekiwania dotyczące wzrostu adopcji systemu Windows 11 przewidują wzrost na początku 2024 roku. Huang sugeruje, że baza instalacyjna znajduje się obecnie w jednej czwartej do jednej trzeciej drogi do silnego ruchu w 2024 roku. W międzyczasie wydaje się oczywiste, że firmy rozpoczęły migrację do systemu Windows 11, choć w różnym tempie. Niektóre firmy są podobno w ponad połowie drogi do przejścia, inne sfinalizowały proces, podczas gdy inne jeszcze nie rozpoczęły migracji.

Jeśli chodzi o absorpcję korporacyjną, raport o zyskach Microsoftu za trzeci kwartał ujawnił, że 90% firm z listy Fortune 500 ocenia lub rozpoczęło wdrażanie systemu Windows 11. Scenariusz może być inny w przypadku mniejszych firm, które zwykle potrzebują więcej czasu na przyjęcie nowych systemów operacyjnych ze względu na ich cykle aktualizacji, stwierdza Ranjit Atwal, dyrektor ds. badań w firmie Gartner.

Historycznie rzecz biorąc, migracje na dużą skalę do nowych wersji systemu Windows często odbywają się w okresie od 18 do 24 miesięcy przed upływem terminu zakończenia wsparcia (EOS) dla bieżącej wersji. W przypadku Windows 11 termin ten przypada na październik 2025 roku. Huang wskazuje, że ze względów makroekonomicznych wskaźnik migracji przedsiębiorstw nie jest ani spokojny, ani szybki.

Windows 11, pomimo początkowych zastrzeżeń co do wymagań sprzętowych, został ogólnie ciepło przyjęty przez użytkowników i specjalistów IT. Jednak okres premiery pod koniec 2021 r. zbiegł się z trudnym otoczeniem rynkowym, głównie z powodu wstrząsów w łańcuchu dostaw spowodowanych pandemią i niedawnego spadku popytu na komputery PC w związku z niepewnością finansową.

Zakładając stabilizujący się scenariusz gospodarczy, zasoby prawdopodobnie staną się dostępne, torując drogę do wzrostu adopcji systemu Windows 11. Istnieją jednak obawy, czy firmy będą kontynuować aktualizację, jeśli klimat gospodarczy pozostanie ponury.

Atwal utrzymuje, że opóźnianie migracji do Windows 11 do ostatniej chwili, tj. do 2025 roku, wydaje się na tym etapie mało prawdopodobne. Firmy ryzykowałyby utratę wsparcia i zostałyby obciążone dodatkowymi kosztami za rozszerzone wsparcie.

Rosnącym wyzwaniem dla Microsoftu jest możliwość rozważenia przez firmy alternatyw, zwłaszcza że urządzenia Apple tworzą niszę w przedsiębiorstwach. W związku z tym niektóre komputery z systemem Windows 10 mogą nie przejść na system Windows 11, a macOS staje się coraz bardziej popularną opcją. Jednak ChromeOS, który kiedyś stanowił poważne zagrożenie, nie wydaje się być już w wyścigu na poziomie korporacyjnym.

