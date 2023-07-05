На горизонте маячит значительный рост популярности Windows 11, причем в 2024 году компаниям предстоит увеличить темпы ее внедрения. Тем не менее, по мере приближения к дате прекращения поддержки Windows 10 в 2025 году, эта хорошо зарекомендовавшая себя операционная система остается доминирующей силой в бизнес-компьютерах.

По словам Линна Хуанга, вице-президента по исследованиям в области устройств и дисплеев в IDC, через два года после первоначального развертывания операционной системы Windows 11, ее установочная база составляет от 25% до 30%. Эти цифры совпадают с недавними данными StatCounter, согласно которым уровень внедрения Windows 11 составляет 29%. Для сравнения, Windows 10 сохраняет свое лидерство с 67% долей рынка.

Ожидания относительно роста внедрения Windows 11 предсказывают подъем в начале 2024 года. Хуанг предполагает, что в настоящее время установочная база находится на расстоянии от четверти до трети пути к активному движению в 2024 году. Тем временем, кажется очевидным, что предприятия начали переход на Windows 11, хотя и разными темпами. По сообщениям, некоторые предприятия уже прошли более половины пути, некоторые завершили процесс, а другие еще не начали переход.

Что касается корпоративного внедрения, отчет о доходах Microsoft за третий квартал показал, что 90% компаний из списка Fortune 500 либо оценивают, либо уже приступили к внедрению Windows 11. По словам Ранджита Атвала, директора по исследованиям компании Gartner, сценарий может быть иным для небольших компаний, которым, как правило, требуется больше времени для внедрения новых операционных систем из-за их циклов обновления.

Исторически сложилось так, что масштабные миграции на новые версии Windows часто происходят в течение 18-24 месяцев до окончания срока поддержки (EOS) текущей версии. В случае с Windows 11 этот срок назначен на октябрь 2025 года. Хуанг указывает, что из-за макроэкономических соображений темпы миграции бизнеса не являются ни затишьем, ни оживлением.

Windows 11, несмотря на первоначальные сомнения в отношении требований к аппаратному обеспечению, в целом была тепло встречена пользователями и ИТ-специалистами. Однако запуск в конце 2021 года совпал с непростой рыночной ситуацией, в основном из-за вызванных пандемией потрясений в цепочке поставок и недавнего падения спроса на ПК на фоне финансовой неопределенности.

Если предположить, что экономический сценарий стабилизируется, ресурсы, вероятно, станут доступными, что откроет путь к увеличению числа пользователей Windows 11. Тем не менее, сохраняются опасения относительно того, будут ли предприятия продолжать обновление, если экономический климат останется мрачным.

Атвал утверждает, что откладывание перехода на Windows 11 до последнего момента, то есть до 2025 года, на данном этапе кажется неправдоподобным. Компании рискуют пропустить срок прекращения поддержки и быть обремененными дополнительными расходами на расширенную поддержку.

Все более серьезной проблемой для Microsoft является возможность того, что компании будут рассматривать альтернативные варианты, особенно по мере того, как устройства Apple будут завоевывать свою нишу на предприятиях. Следовательно, некоторые ПК с Windows 10 могут не перейти на Windows 11, поскольку MacOS становится все более популярным вариантом. Однако ChromeOS, которая когда-то представляла значительную угрозу, похоже, больше не участвует в гонке на корпоративном уровне.

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