Er ligt een aanzienlijke toename in het gebruik van Windows 11 in het verschiet, met bedrijven die hun adoptiegraad in 2024 zullen verhogen. Desalniettemin blijft dit gevestigde besturingssysteem op weg naar de einddatum van 2025 voor de ondersteuning van Windows 10 de dominante kracht in zakelijk computergebruik boven alle zorgen over de economie.

Twee jaar na de initiële uitrol van Windows 11 wordt het aantal Windows 11-installaties geschat op 25% tot 30%, volgens Linn Huang, VP voor onderzoek naar apparaten en beeldschermen bij IDC. Deze cijfers komen overeen met recente gegevens van StatCounter, die de adoptiegraad van Windows 11 op 29% schat. Ter vergelijking, Windows 10 behoudt zijn sterke voorsprong met een marktaandeel van 67%.

De verwachtingen voor de adoptiegroei van Windows 11 voorspellen een opleving aan het begin van 2024. Huang suggereert dat de installatiebasis momenteel op een kwart tot een derde van de weg is naar een robuuste beweging in 2024. Ondertussen lijkt het erop dat bedrijven zijn begonnen met hun migratie naar Windows 11, zij het in verschillend tempo. Sommige bedrijven zijn naar verluidt al meer dan halverwege de overgang, sommige hebben het proces afgerond, terwijl andere hun migratie nog moeten starten.

Wat betreft de acceptatie door bedrijven, onthulde Microsofts winstrapport voor het derde kwartaal dat 90% van de Fortune 500-bedrijven hun Windows 11-implementatietraject aan het evalueren zijn of al zijn begonnen. Het scenario kan anders zijn voor kleinere bedrijven, die meer tijd nodig hebben om nieuwe besturingssystemen te implementeren vanwege hun upgradecycli, stelt Ranjit Atwal, een onderzoeksdirecteur bij Gartner.

Historisch gezien vinden grootschalige migraties naar nieuwe Windows-versies vaak plaats binnen een periode van 18 tot 24 maanden voor de End Of Support (EOS) deadline voor de huidige versie. In het geval van Windows 11 is de deadline vastgesteld op oktober 2025. Huang geeft aan dat vanwege macro-economische overwegingen de bedrijfsmigratie niet traag of snel verloopt.

Windows 11 is, ondanks de aanvankelijke twijfels over de hardwarevereisten, over het algemeen positief ontvangen door gebruikers en IT-professionals. De lanceringsperiode eind 2021 viel echter samen met een uitdagende marktomgeving, voornamelijk als gevolg van door een pandemie veroorzaakte onrust in de toeleveringsketen en een recente dip in de vraag naar pc's door de financiële onzekerheid.

Uitgaande van een stabiliserend economisch scenario, zullen er waarschijnlijk middelen beschikbaar komen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een toename van de Windows 11 adoptie. De vraag blijft echter of bedrijven wel zullen upgraden als het economische klimaat somber blijft.

Atwal beweert dat het in dit stadium onwaarschijnlijk lijkt om de migratie naar Windows 11 uit te stellen tot het laatste moment, dat wil zeggen 2025. Bedrijven zouden het risico lopen de supportdeadline te missen en opgezadeld te worden met extra kosten voor verlengde ondersteuning.

Een steeds grotere uitdaging voor Microsoft is de mogelijkheid dat bedrijven alternatieven overwegen, vooral omdat Apple-apparaten een niche veroveren binnen het bedrijfsleven. Daarom zullen sommige Windows 10 pc's misschien niet overstappen op Windows 11, terwijl MacOS een steeds populairdere optie wordt. ChromeOS, dat ooit een belangrijke bedreiging vormde, lijkt echter niet meer in de race op bedrijfsniveau.

