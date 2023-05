OutSystems, un nom de premier plan dans le développement d'applications hautes performances, s'est associé au célèbre fournisseur de services de transfert de fonds et de paiement, Western Union, pour soutenir le lancement de leur nouvelle solution bancaire numérique en Allemagne, en Pologne et en Roumanie. En utilisant la plate-forme OutSystems pour développer des applications vitales et des portails clients, Western Union peut introduire des produits qui améliorent les relations avec les clients et façonnent une expérience bancaire numérique innovante pour l'avenir.

L'association avec OutSystems a permis à Western Union d'établir une expérience client numérique complète, offrant aux utilisateurs des transferts d'argent multidevises simplifiés pour répondre à un besoin essentiel de transformation numérique. L'expérience utilisateur adaptable fournie par la plate-forme OutSystems facilite l'intégration transparente des applications Western Union avec de nouvelles plates-formes et personnalisations. De plus, la robustesse et la flexibilité de la plate-forme OutSystems permettent de tester et de modifier rapidement les applications, ouvrant la voie à de futures innovations.

Thomas Mazzaferro, directeur des données et de l'innovation pour Western Union, a déclaré : « Notre partenariat avec OutSystems nous permet de construire une expérience bancaire numérique à service complet, élargissant notre relation avec les clients. OutSystems fournit l'innovation et l'agilité nécessaires pour accélérer considérablement la transformation numérique de Western Union.

Western Union relie des millions de consommateurs à l'économie mondiale, couvrant plus de 200 pays et territoires, avec une prise en charge d'environ 130 devises. La société propose une solution omnicanal diversifiée, reliant les domaines numérique et physique grâce à son vaste réseau mondial d'agents de vente au détail, englobant des centaines de milliers d'emplacements. L'impressionnant réseau mondial numérique transfrontalier de personne à personne, qui connecte des milliards de comptes bancaires et des millions de portefeuilles et de cartes numériques, place Western Union en tête du peloton.

Paulo Rosado, fondateur et PDG d' OutSystems, a expliqué le besoin d'une puissante solution low-code pour renforcer l'équipe de développement de Western Union alors qu'elle accélère la livraison de l'expérience bancaire numérique de l'entreprise, tout en illustrant la capacité d'innovation et la compétitivité des services financiers. industrie. Les institutions financières font face à une pression croissante pour fournir des options et des expériences numériques aux clients. L'intégration de notre plate-forme de développement de logiciels positionne Western Union en tant qu'innovateur technologique dans le paysage numérique, innovant et évoluant rapidement pour offrir des expériences client exceptionnelles, a déclaré Rosado.

Les applications mobiles et les portails clients Western Union ont été lancés en Allemagne, en Pologne et en Roumanie, avec des plans d'expansion aux États-Unis et sur d'autres marchés européens dans les mois à venir.