OutSystems, известное имя в разработке высокопроизводительных приложений, сотрудничает с известным поставщиком платежных услуг Western Union, чтобы поддержать запуск их нового решения для цифрового банкинга в Германии, Польше и Румынии. Используя платформу OutSystems для разработки жизненно важных приложений и клиентских порталов, Western Union может представить продукты, улучшающие отношения с клиентами и формирующие инновационный опыт цифрового банкинга в будущем.

Совместная работа с OutSystems позволила Western Union наладить комплексный цифровой опыт работы с клиентами, предложив пользователям оптимизированные мультивалютные денежные переводы для удовлетворения насущной потребности в цифровой трансформации. Адаптируемый пользовательский интерфейс, обеспечиваемый платформой OutSystems, упрощает интеграцию приложений Western Union с новыми платформами и настройками. Кроме того, надежность и гибкость платформы OutSystems поддерживают быстрое тестирование и модификацию приложений, прокладывая путь для будущих инноваций.

Томас Маццаферро, директор по данным и инновациям Western Union, сказал: «Наше партнерство с OutSystems позволяет нам создавать полный спектр цифровых банковских услуг, расширяя наши отношения с клиентами. OutSystems обеспечивает инновации и гибкость, необходимые для значительного ускорения цифровой трансформации Western Union.

Western Union связывает миллионы потребителей с глобальной экономикой, охватывающей более 200 стран и территорий, с поддержкой примерно 130 валют. Компания предлагает диверсифицированное многоканальное решение, объединяющее цифровую и физическую сферы с обширной глобальной сетью розничных агентов, охватывающей сотни тысяч точек. Впечатляющая трансграничная глобальная цифровая сеть для личного общения, объединяющая миллиарды банковских счетов и миллионы цифровых кошельков и карт, ставит Western Union на первое место.

Пауло Росадо, основатель и генеральный директор OutSystems, объяснил необходимость мощного решения low-code, чтобы поддержать команду разработчиков Western Union, поскольку они ускоряют внедрение цифрового банкинга компании, а также иллюстрируют инновационный потенциал и конкурентоспособность финансовых услуг. промышленность. Финансовые учреждения сталкиваются с растущим давлением, чтобы предоставить клиентам цифровые возможности и опыт. По словам Росадо, интеграция нашей платформы разработки программного обеспечения позиционирует Western Union как технологического новатора в цифровом ландшафте, быстро внедряющего инновации и развивающегося для обеспечения исключительного качества обслуживания клиентов.

Мобильные приложения и клиентские порталы Western Union были запущены в Германии, Польше и Румынии, и в ближайшие месяцы планируется выход на рынки США и других европейских стран. appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> No-code and low-code platforms такие как OutSystems и appmaster .io> AppMaster.io , играют важную роль в разработке мощных решений для различных отраслей, ускоряя рост и охват инновации.