OutSystems是高性能应用程序开发领域的知名品牌，已与著名的汇款和支付服务提供商Western Union合作，支持他们在德国、波兰和罗马尼亚启动新的数字银行解决方案。通过使用OutSystems平台开发重要的应用程序和客户门户， Western Union可以推出可增强客户关系并塑造未来创新数字银行体验的产品。

与OutSystems合作使Western Union能够建立全面的数字客户体验，为用户提供简化的多币种汇款服务，以满足数字化转型的基本需求。 OutSystems平台提供的适应性用户体验有助于Western Union应用程序与新平台和定制的无缝集成。此外， OutSystems平台的稳健性和灵活性支持应用程序的快速测试和修改，为未来的创新铺平了道路。

Western Union首席数据和创新官 Thomas Mazzaferro 表示，我们与OutSystems合作伙伴关系使我们能够构建全方位服务的数字银行体验，扩大我们与客户的关系。 OutSystems提供显着加速Western Union数字化转型所需的创新和敏捷性。

Western Union将数百万消费者与全球经济联系起来，跨越 200 多个国家和地区，支持大约 130 种货币。该公司提供多元化的全渠道解决方案，通过其覆盖数十万个地点的广泛的全球零售代理网络连接数字和实体领域。令人印象深刻的跨境个人对个人数字全球网络连接了数十亿个银行账户和数百万个数字钱包和银行卡，使Western Union处于领先地位。

OutSystems的创始人兼首席执行官 Paulo Rosado 解释了需要一个强大的low-code解决方案来支持Western Union的开发团队，因为他们加快了公司数字银行体验的交付，同时展示了金融服务的创新能力和竞争力行业。金融机构面临着越来越大的压力，需要为客户提供数字化选择和体验。 Rosado 表示，通过整合我们的软件开发平台， Western Union将成为数字领域的技术创新者，通过快速创新和发展来提供卓越的客户体验。

Western Union移动应用程序和客户门户已在德国、波兰和罗马尼亚推出，并计划在未来几个月内扩展到美国和其他欧洲市场。 appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> OutSystems和 appmaster .io 等appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> No-code and low-code platforms appmaster .io> AppMaster.io有助于为各个行业开发强大的解决方案，加速增长和拥抱创新。