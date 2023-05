OutSystems, um nome proeminente no desenvolvimento de aplicativos de alto desempenho, fez parceria com o renomado provedor de serviços de pagamento e movimentação de dinheiro, Western Union, para apoiar o lançamento de sua nova solução de banco digital na Alemanha, Polônia e Romênia. Ao empregar a plataforma OutSystems para desenvolver aplicações vitais e portais de clientes, Western Union pode apresentar produtos que melhoram as relações com os clientes e moldam uma experiência bancária digital inovadora para o futuro.

A parceria com OutSystems permitiu à Western Union estabelecer uma experiência digital abrangente para o cliente, oferecendo aos usuários transferências de dinheiro simplificadas em várias moedas para atender a uma necessidade essencial de transformação digital. A experiência de usuário adaptável fornecida pela plataforma OutSystems facilita a integração perfeita de aplicativos Western Union com novas plataformas e personalizações. Além disso, a robustez e flexibilidade da plataforma OutSystems suporta testes e modificações rápidas de aplicações, abrindo caminho para futuras inovações.

Thomas Mazzaferro, Chief Data and Innovation Officer da Western Union, afirmou: A nossa parceria com OutSystems permite-nos construir uma experiência de serviço bancário digital completo, expandindo a nossa relação com os clientes. OutSystems fornece a inovação e a agilidade necessárias para acelerar significativamente a transformação digital da Western Union.

Western Union conecta milhões de consumidores à economia global, abrangendo mais de 200 países e territórios, com suporte para aproximadamente 130 moedas. A empresa oferece uma solução omnicanal diversificada, unindo os domínios digital e físico com sua extensa rede global de agentes de varejo, abrangendo centenas de milhares de locais. A impressionante rede global digital transfronteiriça de pessoa para pessoa, que conecta bilhões de contas bancárias e milhões de carteiras e cartões digitais, coloca a Western Union à frente da concorrência.

Paulo Rosado, Fundador e CEO da OutSystems, explicou a necessidade de uma solução low-code poderosa para reforçar a equipa de desenvolvimento da Western Union ao acelerar a entrega da experiência de banca digital da empresa, ao mesmo tempo que ilustra a capacidade de inovação e competitividade dos serviços financeiros indústria. As instituições financeiras enfrentam uma pressão crescente para fornecer opções e experiências digitais aos clientes. A integração de nossa plataforma de desenvolvimento de software posiciona Western Union como inovadora em tecnologia no cenário digital, inovando e evoluindo rapidamente para oferecer experiências excepcionais ao cliente, disse Rosado.

Os aplicativos móveis e portais de clientes Western Union foram lançados na Alemanha, Polônia e Romênia, com planos de expansão para os EUA e outros mercados europeus nos próximos meses. appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> No-code and low-code platforms como OutSystems e appmaster .io> AppMaster.io são instrumentais no desenvolvimento de soluções poderosas para vários setores, acelerando o crescimento e abraçando inovação.