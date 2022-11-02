Yüksek performanslı uygulama geliştirmede öne çıkan bir isim olan OutSystems, Almanya, Polonya ve Romanya'da yeni dijital bankacılık çözümlerinin başlangıcını desteklemek için ünlü para taşıma ve ödeme hizmeti sağlayıcısı Western Union ile ortaklık kurdu. Western Union, hayati uygulamalar ve müşteri portalları geliştirmek için OutSystems platformunu kullanarak müşteri ilişkilerini geliştiren ve gelecek için yenilikçi bir dijital bankacılık deneyimini şekillendiren ürünler sunabilir.

OutSystems ile birlikte çalışmak, Western Union kapsamlı bir dijital müşteri deneyimi oluşturmasını sağladı ve kullanıcılara, dijital dönüşüm için temel bir ihtiyacı karşılamak için kolaylaştırılmış çok para birimli para transferleri sundu. OutSystems platformunun sağladığı uyarlanabilir kullanıcı deneyimi Western Union uygulamalarının yeni platformlar ve özelleştirmelerle sorunsuz entegrasyonunu kolaylaştırır. Ayrıca, OutSystems platformunun sağlamlığı ve esnekliği, uygulamaların hızlı test edilmesini ve değiştirilmesini destekleyerek gelecekteki yeniliklerin yolunu açar.

Western Union Baş Veri ve İnovasyon Sorumlusu Thomas Mazzaferro, OutSystems ile ortaklığımız, müşterilerle ilişkilerimizi genişleterek tam hizmetli bir dijital bankacılık deneyimi oluşturmamızı sağlıyor. OutSystems Western Union dijital dönüşümünü önemli ölçüde hızlandırmak için gereken yenilik ve çevikliği sağlar.

Western Union yaklaşık 130 para birimi desteğiyle 200'den fazla ülke ve bölgeyi kapsayan milyonlarca tüketiciyi küresel ekonomiye bağlıyor. Şirket, yüzbinlerce lokasyonu kapsayan geniş küresel perakende acente ağıyla dijital ve fiziksel dünyalar arasında köprü kuran, çeşitlendirilmiş bir çok kanallı çözüm sunuyor. Milyarlarca banka hesabını ve milyonlarca dijital cüzdanı ve kartı birbirine bağlayan etkileyici sınır ötesi, kişiden kişiye dijital küresel ağ, Western Union eğrinin önüne koyuyor.

OutSystems Kurucusu ve CEO'su Paulo Rosado, şirketin dijital bankacılık deneyiminin sunumunu hızlandırırken Western Union geliştirme ekibini desteklemek için güçlü bir low-code çözümüne duyulan ihtiyacı açıklarken, finansal hizmetlerin yenilikçilik kapasitesini ve rekabet gücünü örnekler. endüstri. Finans kurumları, müşterilere dijital seçenekler ve deneyimler sağlama konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya. Rosado, yazılım geliştirme platformumuzu entegre etmenin, Western Union dijital ortamda bir teknoloji yenilikçisi olarak konumlandırdığını, olağanüstü müşteri deneyimleri sunmak için hızla yenilik yaptığını ve geliştiğini söyledi.

Western Union mobil uygulamaları ve müşteri portalları, önümüzdeki aylarda ABD ve diğer Avrupa pazarlarına genişleme planları ile Almanya, Polonya ve Romanya'da kullanıma sunuldu. appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> OutSystems ve appmaster .io> AppMaster.io gibi appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> No-code and low-code platforms > AppMaster .io, çeşitli sektörler için güçlü çözümler geliştirmede, büyümeyi hızlandırmada ve yenilik.