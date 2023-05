OutSystems, een prominente naam in hoogwaardige applicatie-ontwikkeling, is een partnerschap aangegaan met de gerenommeerde geldverhuizer en betalingsdienstaanbieder, Western Union, om de start van hun nieuwe digitale bankoplossing in Duitsland, Polen en Roemenië te ondersteunen. Door het OutSystems platform te gebruiken voor de ontwikkeling van vitale applicaties en klantportals, kan Western Union producten introduceren die klantrelaties verbeteren en een innovatieve digitale bankervaring voor de toekomst vormgeven.

Door samen te werken met OutSystems kon Western Union een uitgebreide digitale klantervaring tot stand brengen, waarbij gebruikers gestroomlijnde geldovermakingen in meerdere valuta's konden aanbieden om tegemoet te komen aan een essentiële behoefte aan digitale transformatie. De aanpasbare gebruikerservaring die door het OutSystems platform wordt geboden, maakt naadloze integratie van Western Union applicaties met nieuwe platforms en aanpassingen mogelijk. Bovendien ondersteunt de robuustheid en flexibiliteit van het OutSystems platform het snel testen en aanpassen van applicaties, wat de weg vrijmaakt voor toekomstige innovaties.

Thomas Mazzaferro, Chief Data and Innovation Officer voor Western Union, zei: "Ons partnerschap met OutSystems stelt ons in staat om een full-service digitale bankervaring op te bouwen, waardoor onze relatie met klanten wordt uitgebreid. OutSystems levert de innovatie en flexibiliteit die nodig zijn om de digitale transformatie van Western Union aanzienlijk te versnellen.

Western Union verbindt miljoenen consumenten met de wereldeconomie, verspreid over meer dan 200 landen en gebieden, met ondersteuning voor ongeveer 130 valuta's. Het bedrijf biedt een gediversifieerde omni-channel oplossing, die de digitale en fysieke wereld overbrugt met zijn uitgebreide wereldwijde netwerk van retailagenten, dat honderdduizenden locaties omvat. Het indrukwekkende grensoverschrijdende, digitale wereldwijde netwerk van persoon tot persoon, dat miljarden bankrekeningen en miljoenen digitale portemonnees en kaarten met elkaar verbindt, geeft Western Union een voorsprong.

Paulo Rosado, oprichter en CEO van OutSystems, legde de behoefte uit aan een krachtige low-code oplossing om het ontwikkelingsteam van Western Union te versterken, aangezien zij de levering van de digitale bankervaring van het bedrijf bespoedigen, terwijl het de innovatiecapaciteit en het concurrentievermogen van de financiële diensten illustreert industrie. Financiële instellingen staan onder toenemende druk om klanten digitale opties en ervaringen te bieden. Door ons softwareontwikkelingsplatform te integreren positioneert Western Union zich als een technologische innovator in het digitale landschap, snel innoverend en evoluerend om uitzonderlijke klantervaringen te bieden, aldus Rosado.

De mobiele apps en klantenportals Western Union zijn gelanceerd in Duitsland, Polen en Roemenië, met plannen voor uitbreiding naar de VS en andere Europese markten in de komende maanden. appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> No-code and low-code platforms zoals OutSystems en appmaster .io> AppMaster.io speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van krachtige oplossingen voor verschillende industrieën, waardoor groei wordt versneld en omarmd innovatie.