OutSystems, un nome di spicco nello sviluppo di applicazioni ad alte prestazioni, ha stretto una partnership con il rinomato fornitore di servizi di pagamento e mover di denaro, Western Union, per supportare l'inizio della loro nuova soluzione bancaria digitale in Germania, Polonia e Romania. Utilizzando la piattaforma OutSystems per sviluppare applicazioni vitali e portali per i clienti, Western Union può introdurre prodotti che migliorano le relazioni con i clienti e modellano un'esperienza bancaria digitale innovativa per il futuro.

La collaborazione con OutSystems ha consentito a Western Union di stabilire un'esperienza digitale completa per il cliente, offrendo agli utenti trasferimenti di denaro multivaluta semplificati per soddisfare un'esigenza essenziale della trasformazione digitale. L'esperienza utente adattabile fornita dalla piattaforma OutSystems facilita l'integrazione perfetta delle applicazioni Western Union con nuove piattaforme e personalizzazioni. Inoltre, la robustezza e la flessibilità della piattaforma OutSystems supportano test e modifiche rapide delle applicazioni, aprendo la strada a future innovazioni.

Thomas Mazzaferro, Chief Data and Innovation Officer di Western Union, ha dichiarato: “La nostra partnership con OutSystems ci consente di costruire un'esperienza bancaria digitale a servizio completo, ampliando il nostro rapporto con i clienti. OutSystems fornisce l'innovazione e l'agilità necessarie per accelerare in modo significativo la trasformazione digitale di Western Union.

Western Union collega milioni di consumatori all'economia globale, coprendo oltre 200 paesi e territori, con supporto per circa 130 valute. L'azienda offre una soluzione omnicanale diversificata, collegando i regni digitale e fisico con la sua vasta rete globale di agenti di vendita al dettaglio, che comprende centinaia di migliaia di sedi. L'impressionante rete globale digitale transfrontaliera, da persona a persona, che collega miliardi di conti bancari e milioni di portafogli e carte digitali, pone Western Union all'avanguardia.

Paulo Rosado, fondatore e CEO di OutSystems, ha spiegato la necessità di una potente soluzione low-code per sostenere il team di sviluppo di Western Union mentre accelerano la fornitura dell'esperienza bancaria digitale dell'azienda, illustrando al contempo la capacità di innovazione e la competitività dei servizi finanziari industria. Gli istituti finanziari devono far fronte a crescenti pressioni per fornire opzioni ed esperienze digitali ai clienti. L'integrazione della nostra piattaforma di sviluppo software posiziona Western Union come un innovatore tecnologico nel panorama digitale, innovando ed evolvendosi rapidamente per offrire ai clienti esperienze eccezionali, ha affermato Rosado.

Le app mobili e i portali per i clienti Western Union sono stati lanciati in Germania, Polonia e Romania, con piani di espansione negli Stati Uniti e in altri mercati europei nei prossimi mesi. appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> No-code and low-code platforms come OutSystems e appmaster .io> AppMaster.io sono fondamentali per lo sviluppo di potenti soluzioni per vari settori, accelerando la crescita e abbracciando innovazione.