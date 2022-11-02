دخلت OutSystems ، وهي اسم بارز في تطوير التطبيقات عالية الأداء ، في شراكة مع شركة نقل الأموال الشهيرة ومزود خدمات الدفع ، Western Union ، لدعم بدء حلها المصرفي الرقمي الجديد في ألمانيا وبولندا ورومانيا. من خلال استخدام منصة OutSystems لتطوير التطبيقات الحيوية وبوابات العملاء ، يمكن Western Union تقديم منتجات تعزز علاقات العملاء وتشكل تجربة مصرفية رقمية مبتكرة للمستقبل.

مكّن التعاون مع OutSystems Western Union من إنشاء تجربة رقمية شاملة للعملاء ، مما يوفر للمستخدمين عمليات تحويل أموال متعددة العملات مبسطة لتلبية حاجة أساسية للتحول الرقمي. تسهل تجربة المستخدم القابلة للتكيف التي توفرها منصة OutSystems التكامل السلس لتطبيقات Western Union مع الأنظمة الأساسية والتخصيصات الجديدة. علاوة على ذلك ، تدعم متانة ومرونة منصة OutSystems الاختبار السريع وتعديل التطبيقات ، مما يمهد الطريق للابتكارات المستقبلية.

قال توماس مازافيرو ، كبير مسؤولي البيانات والابتكار في Western Union ، إن شراكتنا مع OutSystems تمكننا من بناء تجربة مصرفية رقمية كاملة الخدمات ، وتوسيع علاقتنا مع العملاء. توفر OutSystems الابتكار وخفة الحركة اللازمتين لتسريع التحول الرقمي لـ Western Union بشكل كبير.

يربط Western Union ملايين المستهلكين بالاقتصاد العالمي ، ويمتد عبر أكثر من 200 دولة وإقليم ، مع دعم ما يقرب من 130 عملة. تقدم الشركة حلاً متنوعًا متعدد القنوات ، يربط بين المجالين الرقمي والمادي بشبكة وكلاء البيع بالتجزئة العالمية الواسعة ، والتي تشمل مئات الآلاف من المواقع. الشبكة الرقمية العالمية المثيرة للإعجاب عبر الحدود ، والتي تربط بين مليارات الحسابات المصرفية والملايين من المحافظ والبطاقات الرقمية ، تضع Western Union في الصدارة.

أوضح باولو روسادو ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OutSystems ، الحاجة إلى حل قوي low-code لدعم فريق تطوير Western Union أثناء تسريعهم لتقديم تجربة الشركة المصرفية الرقمية ، مع توضيح القدرة على الابتكار والقدرة التنافسية للخدمات المالية صناعة. تواجه المؤسسات المالية ضغوطًا متزايدة لتوفير الخيارات والتجارب الرقمية للعملاء. قال روسادو إن دمج منصتنا لتطوير البرمجيات يضع Western Union كمبتكر تقني في المشهد الرقمي ، يبتكر ويتطور بسرعة لتقديم تجارب عملاء استثنائية.

تم إطلاق تطبيقات Western Union للأجهزة المحمولة وبوابات العملاء في ألمانيا وبولندا ورومانيا ، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية الأخرى في الأشهر المقبلة. appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> No-code and low-code platforms مثل OutSystems و appmaster .io> AppMaster.io مفيدة في تطوير حلول قوية لمختلف الصناعات ، وتسريع النمو واحتضان ابتكار.