OutSystems, ein bekannter Name in der Entwicklung von Hochleistungsanwendungen, ist eine Partnerschaft mit dem renommierten Geldbeweger und Zahlungsdienstleister Western Union eingegangen, um die Einführung ihrer neuen digitalen Banking-Lösung in Deutschland, Polen und Rumänien zu unterstützen. Durch den Einsatz der OutSystems Plattform zur Entwicklung wichtiger Anwendungen und Kundenportale kann Western Union Produkte einführen, die die Kundenbeziehungen verbessern und ein innovatives digitales Banking-Erlebnis für die Zukunft gestalten.

Die Zusammenarbeit mit OutSystems ermöglichte es Western Union, ein umfassendes digitales Kundenerlebnis zu schaffen, das den Benutzern optimierte Geldüberweisungen in mehreren Währungen bietet, um einen wesentlichen Bedarf an digitaler Transformation zu decken. Die anpassbare Benutzererfahrung der OutSystems Plattform erleichtert die nahtlose Integration von Western Union Anwendungen mit neuen Plattformen und Anpassungen. Darüber hinaus unterstützt die Robustheit und Flexibilität der OutSystems Plattform das schnelle Testen und Ändern von Anwendungen und ebnet den Weg für zukünftige Innovationen.

Thomas Mazzaferro, Chief Data and Innovation Officer bei Western Union, sagte: Unsere Partnerschaft mit OutSystems ermöglicht es uns, ein digitales Banking-Erlebnis mit umfassendem Service aufzubauen und unsere Beziehung zu unseren Kunden auszubauen. OutSystems liefert die Innovation und Agilität, die erforderlich sind, um die digitale Transformation von Western Union erheblich zu beschleunigen.

Western Union verbindet Millionen von Verbrauchern mit der globalen Wirtschaft in über 200 Ländern und Territorien und unterstützt etwa 130 Währungen. Das Unternehmen bietet eine diversifizierte Omni-Channel-Lösung, die mit seinem umfassenden globalen Netzwerk von Einzelhandelsvertretern, das Hunderttausende von Standorten umfasst, eine Brücke zwischen dem digitalen und dem physischen Bereich schlägt. Das beeindruckende grenzüberschreitende digitale globale Netzwerk von Person zu Person, das Milliarden von Bankkonten und Millionen von digitalen Brieftaschen und Karten verbindet, verschafft Western Union einen Vorsprung.

Paulo Rosado, Gründer und CEO von OutSystems, erläuterte die Notwendigkeit einer leistungsstarken low-code -Lösung, um das Entwicklungsteam von Western Union bei der Beschleunigung der Bereitstellung des digitalen Banking-Erlebnisses des Unternehmens zu stärken und gleichzeitig die Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Finanzdienstleistungen zu veranschaulichen Industrie. Finanzinstitute stehen unter wachsendem Druck, ihren Kunden digitale Optionen und Erlebnisse anzubieten. Die Integration unserer Softwareentwicklungsplattform positioniert Western Union als technologischen Innovator in der digitalen Landschaft, der schnell innovativ ist und sich weiterentwickelt, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten, sagte Rosado.

Die mobilen Apps und Kundenportale Western Union wurden in Deutschland, Polen und Rumänien eingeführt, mit Plänen für die Expansion in die USA und andere europäische Märkte in den kommenden Monaten. appmaster .io/blog/what-no-code-platforms-can-do> No-code and low-code platforms wie OutSystems und appmaster .io> AppMaster.io spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker Lösungen für verschiedene Branchen, beschleunigen das Wachstum und unterstützen Innovation.