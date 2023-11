Boomi Platform présente l'IA conversationnelle GPT pour rationaliser l'intégration des applications

Boomi, une plateforme de connectivité et d'intégration d'applications, a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée Boomi GPT - un outil d'IA conversationnelle conçu pour automatiser les tâches dans l'environnement Boomi. Ce développement s'apparente à l'amélioration de son offre de base, la technologie d'IA sous-jacente exploitant plus de 200 millions d'intégrations précédemment réalisées par Boomi.

Les utilisateurs interagissent avec Boomi GPT en fournissant une invite en anglais, et l'IA répond avec un plan de lancement pour l'intégration requise. Il s’agit d’une amélioration intuitive qui peut être acceptée telle quelle ou être davantage modifiée pour répondre à des exigences spécifiques.

La genèse d’une telle solution découle des défis permanents auxquels sont confrontées les équipes informatiques de tous les secteurs. De nombreuses organisations ont considérablement consacré leurs ressources aux efforts de transformation numérique. Cependant, de telles initiatives conduisent souvent à une fragmentation des données en raison de systèmes isolés, de problèmes de gouvernance, d'un manque de main-d'œuvre qualifiée et de goulots d'étranglement dus à des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité.

Boomi GPT, en tant que composant de Boomi AI, une suite de fonctionnalités d'IA annoncée plus tôt cette année, présente une issue à ces situations difficiles. Il fournit un outil qui peut faciliter les efforts d’intégration de systèmes sans nécessiter un savoir-faire technique approfondi.

Ed Macosky, directeur des produits et de la technologie chez Boomi, a déclaré à propos du lancement : « Les organisations travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour fournir des produits et services innovants afin de surpasser les attentes des clients, en appliquant une connectivité et une automatisation étendues pour optimiser les opérations et minimiser les dépenses.

Il a ajouté : « Grâce à Boomi AI, les organisations peuvent considérablement accélérer et démocratiser cet effort, en transformant les demandes en langage naturel en intégrations et connexions critiques, essentielles à la modernisation des applications et à la migration vers le cloud. Nous sommes ravis de lancer Boomi GPT, la première fonctionnalité de la suite Boomi AI qui aidera les organisations à naviguer avec la rapidité et la sagesse nécessaires pour prospérer sur les marchés extrêmement concurrentiels d'aujourd'hui.

L'initiative de Boomi rappelle à quel point l'intégration de l'IA peut simplifier considérablement les processus complexes et accroître l'efficacité dans l'espace de travail numérique.