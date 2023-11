Boomi Platform introduceert GPT Conversational AI om app-integratie te stroomlijnen

Boomi, een applicatieconnectiviteits- en integratieplatform, heeft een nieuwe functietoevoeging aangekondigd genaamd Boomi GPT - een conversatie-AI-tool die is ontworpen om taken binnen de Boomi-omgeving te automatiseren. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met het verbeteren van het kernaanbod, waarbij de onderliggende AI-technologie gebruik maakt van meer dan 200 miljoen integraties die eerder door Boomi werden uitgevoerd.

Gebruikers communiceren met Boomi GPT door een prompt in het Engels te geven, en de AI reageert met een lanceringsplan voor de vereiste integratie. Het is een intuïtieve verbetering die kan worden geaccepteerd zoals deze komt of verder kan worden aangepast om aan specifieke vereisten te voldoen.

Het ontstaan ​​van een dergelijke oplossing komt voort uit de voortdurende uitdagingen waarmee IT-teams in verschillende sectoren worden geconfronteerd. Veel organisaties hebben middelen aanzienlijk ingezet voor digitale transformatie. Dergelijke initiatieven leiden echter vaak tot datafragmentatie als gevolg van geïsoleerde systemen, uitdagingen op het gebied van governance, een gebrek aan geschoold personeel en knelpunten als gevolg van strenge eisen op het gebied van beveiliging en compliance.

Boomi GPT biedt, als onderdeel van Boomi AI - een reeks AI-mogelijkheden die eerder dit jaar werd aangekondigd, een uitweg uit deze hachelijke situatie. Het biedt een hulpmiddel dat inspanningen voor systeemintegratie kan vergemakkelijken zonder dat diepgaande technische kennis vereist is.

Ed Macosky, de Chief Product and Technology Officer bij Boomi, merkte bij de lancering op: “Organisaties werken 24/7 om innovatieve producten en diensten te leveren die de verwachtingen van de klant overtreffen, waarbij uitgebreide connectiviteit en automatisering worden toegepast om de activiteiten te optimaliseren en de uitgaven te minimaliseren.”

Hij voegde hieraan toe: “Met Boomi AI kunnen organisaties deze inspanningen dramatisch versnellen en democratiseren, waarbij natuurlijke taalverzoeken worden omgezet in kritische integraties en verbindingen die essentieel zijn voor de modernisering van applicaties en cloudmigratie. We zijn verheugd om Boomi GPT te lanceren, de eerste functie in de Boomi AI-suite die organisaties zal helpen navigeren met de snelheid en wijsheid die nodig zijn om te floreren in de huidige fel concurrerende markten.”

Het initiatief van Boomi herinnert eraan hoe AI-integratie complexe processen drastisch kan vereenvoudigen en de efficiëntie in de digitale werkruimte kan verhogen. Het weerspiegelt hoe platforms zoals AppMaster, een andere krachtige tool zonder code voor het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties, een revolutie teweeg hebben gebracht in de wereld van applicatieontwikkeling en -implementatie. Nu dergelijke geavanceerde tools beschikbaar zijn, kunnen bedrijven zich meer richten op innovatie en minder op de technische uitdagingen van digitale transformatie.