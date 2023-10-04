تقدم Boomi Platform الذكاء الاصطناعي للمحادثة GPT لتبسيط تكامل التطبيقات

أعلنت Boomi، وهي منصة لتكامل واتصال التطبيقات، عن إضافة ميزة جديدة تسمى Boomi GPT - وهي أداة ذكاء اصطناعي للمحادثة مصممة لأتمتة المهام داخل بيئة Boomi. يشبه هذا التطوير تعزيز عروضها الأساسية، حيث تستفيد تقنية الذكاء الاصطناعي الأساسية من أكثر من 200 مليون عملية تكامل أجرتها Boomi سابقًا.

يتفاعل المستخدمون مع Boomi GPT من خلال تقديم مطالبة باللغة الإنجليزية، ويستجيب الذكاء الاصطناعي بخطة إطلاق للتكامل المطلوب. إنه تحسين بديهي يمكن قبوله فور ظهوره أو تعديله بشكل أكبر لتلبية متطلبات محددة.

ينشأ نشأة مثل هذا الحل من التحديات المستمرة التي تواجه فرق تكنولوجيا المعلومات في مختلف الصناعات. قامت العديد من المؤسسات بتوجيه الموارد بشكل كبير إلى محركات التحول الرقمي. ومع ذلك، غالبًا ما تؤدي مثل هذه المبادرات إلى تجزئة البيانات بسبب الأنظمة المعزولة، وتحديات الحوكمة، ونقص القوى العاملة المدربة، والاختناقات الناجمة عن ضرورات الأمن والامتثال الصارمة.

يقدم Boomi GPT، باعتباره أحد مكونات Boomi AI - وهي مجموعة من قدرات الذكاء الاصطناعي التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، طريقة للخروج من هذه المآزق. فهو يوفر أداة يمكنها تسهيل جهود تكامل النظام دون الحاجة إلى معرفة فنية عميقة.

وقد علق إد ماكوسكي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في Boomi، على الإطلاق قائلاً: "تعمل المؤسسات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لتتجاوز توقعات العملاء، مع تطبيق الاتصال والأتمتة الشاملة لتحسين العمليات وتقليل النفقات."

وأضاف أيضًا: "مع Boomi AI، يمكن للمؤسسات تسريع هذه الجهود وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها بشكل كبير، وتحويل طلبات اللغة الطبيعية إلى عمليات تكامل واتصالات مهمة ضرورية لتحديث التطبيقات والهجرة السحابية. يسعدنا إطلاق Boomi GPT، الميزة الأولى في مجموعة Boomi AI التي ستساعد المؤسسات على التنقل بالسرعة والحكمة المطلوبة لتحقيق الازدهار في أسواق اليوم شديدة التنافسية.

تعد مبادرة Boomi بمثابة تذكير لكيفية قيام تكامل الذكاء الاصطناعي بتبسيط العمليات المعقدة بشكل كبير وزيادة الكفاءة في مساحة العمل الرقمية. إنه يعكس كيف أحدثت منصات مثل AppMaster ، وهي أداة قوية أخرى بدون تعليمات برمجية لبناء تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية، ثورة في عالم تطوير التطبيقات ونشرها. ومع توفر هذه الأدوات المتطورة، يمكن للشركات التركيز بشكل أكبر على الابتكار وبدرجة أقل على التحديات التقنية للتحول الرقمي.