Boomi Platformu, Uygulama Entegrasyonunu Kolaylaştırmak için GPT Konuşmaya Dayalı Yapay Zekayı Tanıtıyor

Bir uygulama bağlantı ve entegrasyon platformu olan Boomi, Boomi ortamındaki görevleri otomatikleştirmek için tasarlanmış, etkileşimli bir yapay zeka aracı olan Boomi GPT adlı yeni bir özelliğin eklendiğini duyurdu. Bu gelişme, daha önce Boomi tarafından gerçekleştirilen 200 milyondan fazla entegrasyondan yararlanan temel yapay zeka teknolojisiyle temel teklifin geliştirilmesine benzer.

Kullanıcılar İngilizce bir istem sağlayarak Boomi GPT ile etkileşime giriyor ve yapay zeka, gerekli entegrasyon için bir başlatma planıyla yanıt veriyor. Geldiği gibi kabul edilebilecek veya belirli gereksinimleri karşılamak üzere daha da değiştirilebilecek sezgisel bir geliştirmedir.

Böyle bir çözümün doğuşu, farklı sektörlerdeki BT ekiplerinin karşılaştığı süregelen zorluklardan kaynaklanmaktadır. Birçok kuruluş, kaynaklarını önemli ölçüde dijital dönüşüm hedeflerine aktardı. Ancak bu tür girişimler, yalıtılmış sistemler, yönetişim zorlukları, eğitimli iş gücü eksikliği ve sıkı güvenlik ve uyumluluk gerekliliklerinden kaynaklanan darboğazlar nedeniyle sıklıkla veri parçalanmasına yol açmaktadır.

Boomi GPT, bu yılın başlarında duyurulan bir yapay zeka yetenekleri paketi olan Boomi AI'nın bir bileşeni olarak, bu çıkmazlardan bir çıkış yolu sunuyor. Derin teknik bilgi gerektirmeden sistem entegrasyon çabalarını kolaylaştırabilecek bir araç sağlar.

Boomi Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Baş Sorumlusu Ed Macosky, lansmanda şunları belirtti: "Kuruluşlar, müşteri beklentilerini aşan yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmak, operasyonları optimize etmek ve harcamaları en aza indirmek için kapsamlı bağlantı ve otomasyon uygulayarak 7/24 çalışıyor."

Ayrıca şunları ekledi: "Boomi AI ile kuruluşlar, doğal dil isteklerini uygulama modernizasyonu ve bulut geçişi için gerekli olan kritik entegrasyonlara ve bağlantılara dönüştürerek bu çabayı önemli ölçüde hızlandırabilir ve demokratikleştirebilirler. Boomi AI paketinin, kuruluşların günümüzün son derece rekabetçi pazarlarında başarılı olmak için gereken hız ve bilgelikle hareket etmelerine yardımcı olacak ilk özelliği olan Boomi GPT'yi piyasaya sürmekten büyük heyecan duyuyoruz.”

Boomi'nin girişimi, yapay zeka entegrasyonunun karmaşık süreçleri nasıl büyük ölçüde basitleştirebileceğini ve dijital çalışma alanında verimliliği nasıl artırabileceğini hatırlatıyor. Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik bir başka güçlü kodsuz araç olan AppMaster gibi platformların uygulama geliştirme ve konuşlandırma dünyasında nasıl devrim yarattığını yansıtıyor. Bu tür gelişmiş araçların mevcut olması sayesinde işletmeler, dijital dönüşümün teknik zorluklarına daha az, inovasyona daha fazla odaklanabilirler.