Platforma Boomi wprowadza konwersacyjną sztuczną inteligencję GPT w celu usprawnienia integracji aplikacji

Boomi, platforma łączności i integracji aplikacji, ogłosiła dodanie nowej funkcji o nazwie Boomi GPT – konwersacyjnego narzędzia AI zaprojektowanego do automatyzacji zadań w środowisku Boomi. Rozwój ten jest podobny do udoskonalania podstawowej oferty, przy czym podstawowa technologia sztucznej inteligencji wykorzystuje ponad 200 milionów integracji przeprowadzonych wcześniej przez Boomi.

Użytkownicy wchodzą w interakcję z Boomi GPT, wyświetlając komunikat w języku angielskim, a sztuczna inteligencja odpowiada, przedstawiając plan uruchomienia wymaganej integracji. Jest to intuicyjne ulepszenie, które można zaakceptować w miarę pojawiania się lub zmodyfikować w celu spełnienia określonych wymagań.

Geneza takiego rozwiązania wynika z ciągłych wyzwań stojących przed zespołami IT różnych branż. Wiele organizacji w znacznym stopniu przeznaczyło zasoby na napędy transformacji cyfrowej. Jednak takie inicjatywy często prowadzą do fragmentacji danych ze względu na izolowane systemy, wyzwania w zakresie zarządzania, brak wyszkolonej siły roboczej i wąskie gardła wynikające z rygorystycznych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności.

Boomi GPT, jako element Boomi AI – pakietu funkcji AI ogłoszonego na początku tego roku, stanowi wyjście z tych kłopotów. Zapewnia narzędzie, które może ułatwić wysiłki związane z integracją systemów bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej.

Ed Macosky, dyrektor ds. produktów i technologii w firmie Boomi, tak skomentował wprowadzenie na rynek, stwierdzając: „Organizacje pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby dostarczać innowacyjne produkty i usługi, które przewyższają oczekiwania klientów, stosując szeroką łączność i automatyzację w celu optymalizacji operacji i minimalizacji wydatków”.

Dodał dalej: „Dzięki Boomi AI organizacje mogą radykalnie przyspieszyć i zdemokratyzować te wysiłki, przekształcając żądania w języku naturalnym w krytyczne integracje i połączenia, które są niezbędne do modernizacji aplikacji i migracji do chmury. Jesteśmy podekscytowani możliwością uruchomienia Boomi GPT, pierwszej funkcji pakietu Boomi AI, która pomoże organizacjom poruszać się z szybkością i wiedzą niezbędną do prosperowania na dzisiejszych niezwykle konkurencyjnych rynkach.

Inicjatywa Boomi przypomina, jak integracja sztucznej inteligencji może drastycznie uprościć złożone procesy i zwiększyć wydajność w cyfrowym obszarze pracy. Odzwierciedla to, jak platformy takie jak AppMaster, kolejne potężne narzędzie niewymagające kodu do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza, zrewolucjonizowały świat tworzenia i wdrażania aplikacji. Dzięki dostępnym tak wyrafinowanym narzędziom przedsiębiorstwa mogą w większym stopniu skoncentrować się na innowacjach, a mniej na technicznych wyzwaniach transformacji cyfrowej.