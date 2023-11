La piattaforma Boomi introduce l'intelligenza artificiale conversazionale GPT per semplificare l'integrazione delle app

Boomi, una piattaforma di connettività e integrazione di applicazioni, ha annunciato una nuova funzionalità chiamata Boomi GPT, uno strumento di intelligenza artificiale conversazionale progettato per automatizzare le attività all'interno dell'ambiente Boomi. Questo sviluppo è simile al miglioramento della sua offerta principale, con la tecnologia AI sottostante che sfrutta oltre 200 milioni di integrazioni precedentemente condotte da Boomi.

Gli utenti interagiscono con Boomi GPT fornendo un messaggio in inglese e l'intelligenza artificiale risponde con un piano di lancio per l'integrazione richiesta. Si tratta di un miglioramento intuitivo che può essere accettato così com'è o essere ulteriormente modificato per soddisfare requisiti specifici.

La genesi di tale soluzione deriva dalle sfide continue che i team IT devono affrontare in tutti i settori. Molte organizzazioni hanno incanalato in modo significativo le risorse verso la trasformazione digitale. Tuttavia, tali iniziative spesso portano alla frammentazione dei dati a causa di sistemi isolati, sfide di governance, mancanza di forza lavoro qualificata e colli di bottiglia derivanti da rigorosi requisiti di sicurezza e conformità.

Boomi GPT, come componente di Boomi AI, una suite di funzionalità AI annunciata all'inizio di quest'anno, rappresenta una via d'uscita da queste situazioni difficili. Fornisce uno strumento in grado di facilitare gli sforzi di integrazione del sistema senza richiedere un profondo know-how tecnico.

Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer di Boomi, ha commentato il lancio affermando: "Le organizzazioni lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per fornire prodotti e servizi innovativi in ​​grado di superare le aspettative dei clienti, applicando ampia connettività e automazione per ottimizzare le operazioni e ridurre al minimo le spese".

Ha inoltre aggiunto: “Con Boomi AI, le organizzazioni possono accelerare e democratizzare notevolmente questo sforzo, trasformando le richieste del linguaggio naturale in integrazioni e connessioni critiche essenziali per la modernizzazione delle applicazioni e la migrazione al cloud. Siamo entusiasti di lanciare Boomi GPT, la prima funzionalità della suite Boomi AI che aiuterà le organizzazioni a navigare con la velocità e la saggezza necessarie per prosperare nei mercati fortemente competitivi di oggi”.

L'iniziativa di Boomi ricorda come l'integrazione dell'intelligenza artificiale possa semplificare drasticamente processi complessi e aumentare l'efficienza nello spazio di lavoro digitale. Rispecchia il modo in cui piattaforme come AppMaster, un altro potente strumento senza codice per la creazione di applicazioni web, mobili e backend, hanno rivoluzionato il mondo dello sviluppo e della distribuzione delle applicazioni. Con strumenti così sofisticati a disposizione, le aziende possono concentrarsi maggiormente sull’innovazione e meno sulle sfide tecniche della trasformazione digitale.