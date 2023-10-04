Boomi 平台推出 GPT 对话式 AI 来简化应用程序集成

应用程序连接和集成平台 Boomi 宣布推出一项名为 Boomi GPT 的新功能，这是一种对话式 AI 工具，旨在自动执行 Boomi 环境中的任务。这一开发类似于增强其核心产品，底层人工智能技术利用了 Boomi 之前进行的超过 2 亿次集成。

用户通过提供英语提示与 Boomi GPT 进行交互，AI 会响应所需集成的启动计划。这是一种直观的增强功能，可以立即接受，也可以进一步修改以满足特定要求。

这种解决方案的诞生源于各行业 IT 团队面临的持续挑战。许多组织已将大量资源投入到数字化转型驱动中。然而，由于孤立的系统、治理挑战、缺乏训练有素的劳动力以及严格的安全和合规性要求造成的瓶颈，此类举措往往会导致数据碎片。

Boomi GPT 作为今年早些时候宣布的一套人工智能功能 Boomi AI 的组成部分，为摆脱这些困境提供了一条出路。它提供了一种工具，可以促进系统集成工作，而不需要深厚的技术知识。

Boomi 首席产品和技术官 Ed Macosky 在发布会上表示：“各组织全天候 (24/7) 全天候工作，提供创新产品和服务，超越客户期望，应用广泛的连接性和自动化来优化运营并最大限度地减少支出。”

他进一步补充道：“借助 Boomi AI，组织可以极大地加快这项工作并使之民主化，将自然语言请求转化为对于应用程序现代化和云迁移至关重要的关键集成和连接。我们很高兴推出 Boomi GPT，这是 Boomi AI 套件中的第一个功能，它将帮助组织以在当今竞争激烈的市场中蓬勃发展所需的速度和智慧进行导航。”

Boomi 的举措提醒人们，人工智能集成如何能够大大简化复杂的流程并提高数字工作空间的效率。它反映了AppMaster （另一个用于构建 Web、移动和后端应用程序的强大无代码工具）等平台如何彻底改变了应用程序开发和部署的世界。有了这些先进的工具，企业可以更多地关注创新，而不是数字化转型的技术挑战。