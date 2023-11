Plataforma Boomi apresenta IA de conversação GPT para agilizar a integração de aplicativos

Boomi, uma plataforma de conectividade e integração de aplicativos, anunciou um novo recurso chamado Boomi GPT – uma ferramenta de IA conversacional projetada para automatizar tarefas no ambiente Boomi. Este desenvolvimento é semelhante ao aprimoramento da sua oferta principal, com a tecnologia de IA subjacente aproveitando mais de 200 milhões de integrações anteriormente conduzidas pela Boomi.

Os usuários interagem com o Boomi GPT fornecendo um aviso em inglês, e a IA responde com um plano de lançamento para a integração necessária. É um aprimoramento intuitivo que pode ser aceito conforme apresentado ou modificado para atender a requisitos específicos.

A gênese de tal solução surge dos desafios contínuos enfrentados pelas equipes de TI de todos os setores. Muitas organizações canalizaram recursos significativamente para iniciativas de transformação digital. No entanto, tais iniciativas conduzem frequentemente à fragmentação de dados devido a sistemas isolados, desafios de governação, falta de mão-de-obra qualificada e estrangulamentos decorrentes de necessidades rigorosas de segurança e conformidade.

O Boomi GPT, como componente do Boomi AI – um conjunto de recursos de IA anunciado no início deste ano, apresenta uma saída para essas dificuldades. Ele fornece uma ferramenta que pode facilitar os esforços de integração de sistemas sem exigir profundo conhecimento técnico.

Ed Macosky, diretor de produtos e tecnologia da Boomi, comentou sobre o lançamento, afirmando: “As organizações estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fornecer produtos e serviços inovadores para superar as expectativas dos clientes, aplicando ampla conectividade e automação para otimizar as operações e minimizar despesas”.

Ele acrescentou ainda: “Com o Boomi AI, as organizações podem agilizar e democratizar drasticamente esse esforço, transformando solicitações de linguagem natural em integrações e conexões críticas que são essenciais para a modernização de aplicativos e migração para a nuvem. Estamos entusiasmados em lançar o Boomi GPT, o primeiro recurso do conjunto Boomi AI que ajudará as organizações a navegar com a velocidade e a sabedoria necessárias para prosperar nos mercados altamente competitivos de hoje.”

A iniciativa da Boomi é um lembrete de como a integração da IA ​​pode simplificar drasticamente processos complexos e aumentar a eficiência no espaço de trabalho digital. Ele reflete como plataformas como AppMaster, outra ferramenta poderosa sem código para a construção de aplicativos web, móveis e de back-end, revolucionaram o mundo do desenvolvimento e implantação de aplicativos. Com estas ferramentas sofisticadas disponíveis, as empresas podem concentrar-se mais na inovação e menos nos desafios técnicos da transformação digital.