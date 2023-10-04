Платформа Boomi представляет диалоговый искусственный интеллект GPT для оптимизации интеграции приложений

Boomi, платформа для подключения и интеграции приложений, объявила о добавлении новой функции под названием Boomi GPT — диалогового инструмента искусственного интеллекта, предназначенного для автоматизации задач в среде Boomi. Эта разработка аналогична расширению основного предложения: базовая технология искусственного интеллекта использует более 200 миллионов интеграций, ранее проведенных Boomi.

Пользователи взаимодействуют с Boomi GPT, предоставляя подсказку на английском языке, а ИИ отвечает планом запуска необходимой интеграции. Это интуитивно понятное усовершенствование, которое можно принять в том виде, в каком оно есть, или в дальнейшем модифицировать его в соответствии с конкретными требованиями.

Появление такого решения обусловлено текущими проблемами, с которыми сталкиваются ИТ-команды в разных отраслях. Многие организации направили значительные ресурсы на цифровую трансформацию. Однако такие инициативы часто приводят к фрагментации данных из-за изолированности систем, проблем управления, нехватки обученной рабочей силы и узких мест, связанных со строгими требованиями безопасности и соответствия требованиям.

Boomi GPT, как компонент Boomi AI — набора возможностей искусственного интеллекта, анонсированного ранее в этом году, представляет собой выход из этих затруднений. Он предоставляет инструмент, который может облегчить усилия по системной интеграции, не требуя глубоких технических знаний.

Эд Макоски, директор по продуктам и технологиям Boomi, прокомментировал запуск, заявив: «Организации работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы предоставлять инновационные продукты и услуги, чтобы превзойти ожидания клиентов, применяя широкие возможности подключения и автоматизации для оптимизации операций и минимизации расходов».

Далее он добавил: «Благодаря Boomi AI организации могут значительно ускорить и демократизировать эти усилия, преобразуя запросы на естественном языке в критически важные интеграции и соединения, которые необходимы для модернизации приложений и миграции в облако. Мы очень рады представить Boomi GPT, первую функцию в пакете Boomi AI, которая поможет организациям ориентироваться со скоростью и мудростью, необходимыми для процветания на современных жестко конкурентных рынках».

Инициатива Буми является напоминанием о том, как интеграция искусственного интеллекта может радикально упростить сложные процессы и повысить эффективность цифрового рабочего пространства. Это отражает то, как такие платформы, как AppMaster, еще один мощный инструмент без кода для создания веб-, мобильных и серверных приложений, произвели революцию в мире разработки и развертывания приложений. Имея такие сложные инструменты, компании могут больше сосредоточиться на инновациях, а не на технических проблемах цифровой трансформации.