Boomi Platform führt GPT-Konversations-KI ein, um die App-Integration zu optimieren

Boomi, eine Plattform für Anwendungskonnektivität und -integration, hat eine neue Funktionserweiterung namens Boomi GPT angekündigt – ein dialogorientiertes KI-Tool, das zur Automatisierung von Aufgaben innerhalb der Boomi-Umgebung entwickelt wurde. Diese Entwicklung ähnelt einer Verbesserung seines Kernangebots, wobei die zugrunde liegende KI-Technologie über 200 Millionen zuvor von Boomi durchgeführte Integrationen nutzt.

Benutzer interagieren mit Boomi GPT, indem sie eine Eingabeaufforderung auf Englisch bereitstellen, und die KI antwortet mit einem Startplan für die erforderliche Integration. Es handelt sich um eine intuitive Erweiterung, die sofort akzeptiert oder an spezifische Anforderungen angepasst werden kann.

Die Entstehung einer solchen Lösung ergibt sich aus den anhaltenden Herausforderungen, denen sich IT-Teams in allen Branchen gegenübersehen. Viele Unternehmen haben erhebliche Ressourcen in die digitale Transformation gesteckt. Allerdings führen solche Initiativen häufig zu einer Datenfragmentierung aufgrund isolierter Systeme, Governance-Herausforderungen, einem Mangel an geschultem Personal und Engpässen aufgrund strenger Sicherheits- und Compliance-Anforderungen.

Boomi GPT bietet als Komponente von Boomi AI – einer Reihe von KI-Funktionen, die Anfang des Jahres angekündigt wurden – einen Ausweg aus dieser misslichen Lage. Es stellt ein Tool bereit, das Systemintegrationsbemühungen erleichtern kann, ohne dass tiefgreifendes technisches Know-how erforderlich ist.

Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi, bemerkte zur Einführung: „Unternehmen arbeiten rund um die Uhr daran, innovative Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die die Erwartungen der Kunden übertreffen, indem sie umfassende Konnektivität und Automatisierung einsetzen, um Abläufe zu optimieren und Ausgaben zu minimieren.“

Er fügte weiter hinzu: „Mit Boomi AI können Unternehmen diesen Aufwand drastisch beschleunigen und demokratisieren, indem sie Anfragen in natürlicher Sprache in wichtige Integrationen und Verbindungen umwandeln, die für die Anwendungsmodernisierung und Cloud-Migration unerlässlich sind.“ Wir freuen uns, Boomi GPT auf den Markt zu bringen, die erste Funktion in der Boomi AI-Suite, die Unternehmen dabei helfen wird, mit der Geschwindigkeit und Weisheit zu navigieren, die für den Erfolg in den hart umkämpften Märkten von heute erforderlich sind.“

Boomis Initiative erinnert daran, wie die KI-Integration komplexe Prozesse drastisch vereinfachen und die Effizienz im digitalen Arbeitsbereich steigern kann. Es spiegelt wider, wie Plattformen wie AppMaster, ein weiteres leistungsstarkes No-Code-Tool zum Erstellen von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen, die Welt der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung revolutioniert haben. Mit derart hochentwickelten Tools können sich Unternehmen mehr auf Innovationen und weniger auf die technischen Herausforderungen der digitalen Transformation konzentrieren.