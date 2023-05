Webflow, la principale plate-forme de développement visuel de sites Web puissants no-code, a révélé lors de son événement annuel Webflow Conf que plus de 7,5 millions de sites ont été construits sur sa plate-forme, marquant une augmentation de 60 % depuis 2021. Pour répondre aux demandes toujours croissantes de ses base d'utilisateurs en plein essor, Webflow dévoile Webflow Marketplace, un hub complet pour tous les produits et services dont les utilisateurs ont besoin pour lancer et maintenir des sites Web riches en fonctionnalités.

Ce marché aidera les entreprises de toutes tailles à développer rapidement leurs sites Web et permettra aux créateurs de développer leur activité et de générer des revenus via Webflow. Avec une liste croissante d'entreprises clientes telles que Greenhouse, Away et VICE Media Group, Webflow établit de nouvelles références en matière de développement visuel et s'impose comme un élément indispensable du parcours Web de toute entreprise.

De plus, malgré le ralentissement du secteur plus large du commerce électronique, l'activité de commerce électronique sur Webflow a plus que doublé, aidant un plus grand nombre d'entreprises et de particuliers à développer leurs activités sur la plate-forme. Le PDG et co-fondateur Webflow, Vlad Magdalin, a partagé son enthousiasme pour la croissance de la plate-forme, y compris le cycle de financement de série C, la formation d'une équipe solide et le lancement du marché, qui étend considérablement l'écosystème Webflow.

Le marché Webflow vise à servir de centre crucial pour le développement no-code en intégrant les capacités de la communauté Webflow directement dans la plate-forme. Les utilisateurs peuvent localiser sans effort des applications, des bibliothèques, des modèles, de l'inspiration, des pigistes et des agences pour prendre en charge n'importe quel projet Webflow à plus grande échelle. À son tour, le marché favorise un écosystème pour les développeurs, les créateurs et les fournisseurs de services au sein de la communauté Webflow pour promouvoir, commercialiser et distribuer leur travail, leur permettant d'attirer plus de prospects, d'installations et d'achats pour leurs produits et services.

Au cours des dernières années, des centaines de milliers d'agences et de pigistes ont vu le jour pour aider les entreprises à s'appuyer sur Webflow. En conséquence, une vaste gamme d'actifs, y compris des développeurs d'applications, des créateurs de bibliothèques, des créateurs de modèles, des experts et des utilisateurs, seront présentés sur Webflow Marketplace au moment de son lancement. De nombreux membres de la communauté génèrent déjà des revenus importants en vendant des modèles sur Webflow. En moyenne, les meilleurs créateurs de modèles gagnent plus de 3 000 $ par mois, tandis que certains rapportent près de 9 000 $ par mois. Notamment, un créateur de modèle a dépassé le million de dollars au cours des 12 derniers mois.

Matt Varughese, PDG de la société de développement visuel 8020, a expliqué comment Webflow Marketplace offre à son agence des opportunités de croissance plus rapide tout en aidant les clients à créer des sites Web de qualité supérieure. Sander van Gestel, directeur mondial de la stratégie produit chez VICE Media Group, a également exprimé son appréciation pour Webflow, citant la capacité de la plateforme à permettre aux équipes de conception internes d'utiliser une narration plus interactive et de créer des sites puissants.

En consolidant les technologies de développement Web de pointe en une seule plate-forme, Webflow permet aux utilisateurs de créer des sites Web visuellement, ce qui permet d'économiser du temps d'ingénierie et de générer du code propre en arrière-plan. Des millions d'utilisateurs dans le monde, allant des concepteurs indépendants et des agences de création aux entreprises du Fortune 500, comptent sur Webflow pour améliorer leur agilité, leur créativité et leur collaboration. Des entreprises innovantes telles que Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz et Dell utilisent Webflow pour leur présence sur le Web.

