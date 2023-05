Webflow, a plataforma líder para o desenvolvimento visual de sites poderosos no-code, revelou em seu evento anual Webflow Conf que mais de 7,5 milhões de sites foram construídos em sua plataforma, marcando um aumento de 60% desde 2021. Para atender às demandas cada vez maiores de seus base crescente de usuários, Webflow está revelando o Webflow Marketplace, um hub abrangente para todos os produtos e serviços que os usuários precisam para lançar e manter sites ricos em recursos.

Esse mercado facilitará empresas de todos os tamanhos a expandir seus sites rapidamente e permitirá que os criadores expandam seus negócios e gerem receita por meio Webflow. Com uma lista crescente de clientes corporativos, como Greenhouse, Away e VICE Media Group, Webflow está estabelecendo novos padrões em desenvolvimento visual e se estabelecendo como um componente indispensável da jornada da web de qualquer empresa.

Além disso, apesar da desaceleração do setor de comércio eletrônico mais amplo, a atividade de comércio eletrônico no Webflow mais que dobrou, ajudando um número maior de empresas e indivíduos a expandir seus negócios na plataforma. O CEO e cofundador Webflow, Vlad Magdalin, compartilhou sua empolgação com o crescimento da plataforma, incluindo a rodada de financiamento da Série C, formando uma equipe robusta e o lançamento do mercado, que amplia drasticamente o ecossistema Webflow.

O Webflow Marketplace visa servir como um centro crucial para o desenvolvimento no-code, integrando os recursos da comunidade Webflow diretamente na plataforma. Os usuários podem facilmente localizar aplicativos, bibliotecas, modelos, inspiração, freelancers e agências para dar suporte a qualquer projeto Webflow em uma escala maior. Por sua vez, o mercado promove um ecossistema para desenvolvedores, criadores e provedores de serviços dentro da comunidade Webflow para promover, comercializar e distribuir seu trabalho, permitindo-lhes atrair mais leads, instalações e compras para seus produtos e serviços.

Nos últimos anos, centenas de milhares de agências e freelancers surgiram para ajudar as empresas a desenvolver o Webflow. Como resultado, uma vasta gama de recursos, incluindo desenvolvedores de aplicativos, criadores de bibliotecas, criadores de modelos, especialistas e usuários, serão exibidos no Webflow Marketplace no momento de seu lançamento. Muitos membros da comunidade já estão gerando receita significativa com a venda de modelos no Webflow. Em média, os principais criadores de modelos ganham mais de US$ 3.000 por mês, enquanto alguns ganham quase US$ 9.000 mensais. Notavelmente, um criador de modelo ultrapassou US$ 1 milhão nos últimos 12 meses.

Matt Varughese, CEO da empresa de desenvolvimento visual 8020, compartilhou como o Webflow Marketplace abre oportunidades para que sua agência cresça mais rapidamente, ajudando os clientes a criar sites superiores. Sander van Gestel, diretor global de estratégia de produtos do VICE Media Group, também expressou seu apreço pelo Webflow, citando a capacidade da plataforma de permitir que as equipes de design internas usem narrativas mais interativas e criem sites poderosos.

Ao consolidar tecnologias de desenvolvimento web de ponta em uma única plataforma, Webflow capacita os usuários a criar sites visualmente, economizando tempo de engenharia e gerando código limpo em segundo plano. Milhões de usuários em todo o mundo, desde designers independentes e agências de criação até empresas da Fortune 500, contam com Webflow para aprimorar sua agilidade, criatividade e colaboração. Empresas inovadoras como Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz e Dell utilizam Webflow para sua presença na web.

