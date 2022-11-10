Görsel olarak güçlü no-code web siteleri geliştirmeye yönelik lider platform Webflow, yıllık Webflow Conf etkinliğinde, platformunda 7,5 milyondan fazla sitenin oluşturulduğunu ve 2021'den bu yana %60'lık bir artışa işaret ettiğini açıkladı. Gelişmekte olan kullanıcı tabanıyla Webflow, kullanıcıların zengin özelliklere sahip web sitelerini başlatmak ve sürdürmek için ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve hizmetler için kapsamlı bir merkez olan Webflow Marketplace'i tanıtıyor.

Bu pazar yeri, her büyüklükteki işletmenin web sitelerini hızla büyütmesini kolaylaştıracak ve içerik oluşturucuların işlerini genişletmelerine ve Webflow aracılığıyla gelir elde etmelerine olanak tanıyacak. Greenhouse, Away ve VICE Media Group gibi büyüyen kurumsal müşteri listesiyle Webflow, görsel geliştirmede yeni ölçütler belirliyor ve kendisini herhangi bir şirketin web yolculuğunun vazgeçilmez bir bileşeni haline getiriyor.

Ayrıca, daha geniş e-ticaret sektöründeki yavaşlamaya rağmen, Webflow e-ticaret etkinliği iki kattan fazla arttı ve daha fazla sayıda şirket ve bireyin platformdaki işlerini genişletmesine yardımcı oldu. Webflow CEO'su ve kurucu ortağı Vlad Magdalin, sağlam bir ekip oluşturan Seri C finansman turu ve Webflow ekosistemini önemli ölçüde genişleten pazarın lansmanı dahil olmak üzere platformun büyümesiyle ilgili heyecanını paylaştı.

Webflow Marketplace, Webflow topluluğunun yeteneklerini doğrudan platforma entegre ederek no-code geliştirme için çok önemli bir merkez olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar, herhangi bir Webflow projesini daha büyük ölçekte desteklemek için uygulamaları, kitaplıkları, şablonları, ilham kaynaklarını, serbest çalışanları ve ajansları zahmetsizce bulabilir. Buna karşılık pazar, Webflow topluluğu içindeki geliştiriciler, içerik oluşturucular ve hizmet sağlayıcılar için çalışmalarını tanıtmaları, pazarlamaları ve dağıtmaları için bir ekosistemi teşvik ederek onların ürün ve hizmetleri için daha fazla potansiyel müşteri, kurulum ve satın alma çekmelerini sağlar.

Geçtiğimiz birkaç yılda, işletmelerin Webflow geliştirmelerine yardımcı olmak için yüzbinlerce ajans ve serbest çalışan ortaya çıktı. Sonuç olarak, uygulama geliştiricileri, kitaplık oluşturucuları, şablon oluşturucuları, uzmanları ve kullanıcıları içeren çok çeşitli varlıklar, piyasaya sürüldüğü sırada Webflow Marketplace'te sergilenecek. Birçok topluluk üyesi, Webflow şablon satarak şimdiden önemli bir gelir elde ediyor. Ortalama olarak, en iyi şablon oluşturucular ayda 3.000 dolardan fazla kazanırken, bazıları ayda yaklaşık 9.000 dolar kazanıyor. Özellikle, bir şablon yaratıcısı son 12 ayda 1 milyon doları aştı.

Görsel geliştirme firması 8020'nin CEO'su Matt Varughese, Webflow Marketplace'in ajansının daha hızlı büyümesi ve müşterilerin üstün web siteleri oluşturmasına yardımcı olması için nasıl fırsatlar yarattığını paylaştı. VICE Media Group'ta küresel ürün stratejisi direktörü olan Sander van Gestel, platformun şirket içi tasarım ekiplerinin daha etkileşimli hikaye anlatımı kullanmasını ve güçlü siteler oluşturmasını sağlama kapasitesine atıfta bulunarak Webflow olan takdirini de dile getirdi.

Webflow, en yeni web geliştirme teknolojilerini tek bir platformda birleştirerek, kullanıcılara görsel olarak web siteleri oluşturma, mühendislik süresinden tasarruf etme ve arka planda temiz kod üretme gücü verir. Bağımsız tasarımcılar ve kreatif ajanslardan Fortune 500 şirketlerine kadar dünya çapında milyonlarca kullanıcı, çevikliklerini, yaratıcılıklarını ve işbirliğini geliştirmek için Webflow güveniyor. Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz ve Dell gibi yenilikçi şirketler web'deki varlıkları için Webflow kullanıyor.

Son appmaster .io/blog/our-guide-to-the-best-mobile-app-development-tools-android-ios-in-2022> AppMaster birçok no-code uygulama geliştirme platformu ortaya çıktı. geleneksel geliştirme araçlarını tamamlayarak daha fazla kişinin uzman mühendislik bilgisi olmadan ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Webflow ve appmaster .io> AppMaster gibi platformlar, yeteneklerini sürekli geliştirerek, işletmelerin görsel geliştirmenin tüm potansiyelini ortaya çıkarmalarına ve web geliştirmenin gücünü daha geniş bir kitleye yaymalarına olanak tanır.