كشفت Webflow ، المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب القوية الخالية no-code بشكل مرئي ، في حدثها السنوي Webflow Conf أنه تم إنشاء أكثر من 7.5 مليون موقع على نظامها الأساسي ، مما يمثل زيادة بنسبة 60 ٪ منذ عام 2021. لتلبية الطلبات المتزايدة باستمرار قاعدة مستخدمين مزدهرة ، يكشف Webflow عن Webflow Marketplace ، وهو مركز شامل لجميع المنتجات والخدمات التي يحتاجها المستخدمون لتشغيل وصيانة مواقع الويب الغنية بالميزات.

سيسهل هذا السوق الشركات من جميع الأحجام في توسيع نطاق مواقعها الإلكترونية بسرعة وتمكين المبدعين من توسيع أعمالهم وتحقيق الإيرادات من خلال Webflow. مع قائمة متزايدة من عملاء المؤسسات مثل Greenhouse و Away و VICE Media Group ، يضع Webflow معايير جديدة في التطوير المرئي ويؤسس نفسه كمكون لا غنى عنه في رحلة الويب لأي شركة.

علاوة على ذلك ، على الرغم من التباطؤ الأوسع في قطاع التجارة الإلكترونية ، فقد تضاعف نشاط التجارة الإلكترونية على Webflow ، مما ساعد عددًا أكبر من الشركات والأفراد في توسيع أعمالهم على المنصة. شارك الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك Webflow ، فلاد ماجدالين ، حماسه بشأن نمو المنصة ، بما في ذلك جولة التمويل من السلسلة C ، وتشكيل فريق قوي ، وإطلاق السوق ، مما يوسع بشكل كبير نظام Webflow البيئي.

يهدف Webflow Marketplace إلى أن يكون بمثابة مركز حاسم لتطوير no-code من خلال دمج قدرات مجتمع Webflow مباشرة في النظام الأساسي. يمكن للمستخدمين تحديد مواقع التطبيقات والمكتبات والقوالب والإلهام والعاملين لحسابهم الخاص والوكالات دون عناء لدعم أي مشروع Webflow على نطاق أوسع. بدوره ، يعزز السوق نظامًا بيئيًا للمطورين والمبدعين ومقدمي الخدمات داخل مجتمع Webflow للترويج لعملهم وتسويقه وتوزيعه ، مما يمكنهم من جذب المزيد من العملاء المحتملين وعمليات التثبيت والمشتريات لمنتجاتهم وخدماتهم.

على مدار السنوات القليلة الماضية ، ظهرت مئات الآلاف من الوكالات والموظفين المستقلين لمساعدة الشركات على البناء على Webflow. نتيجة لذلك ، سيتم عرض مجموعة كبيرة من الأصول ، بما في ذلك مطورو التطبيقات ومنشئي المكتبات ومنشئي القوالب والخبراء والمستخدمين ، في Webflow Marketplace وقت إطلاقه. يعمل العديد من أعضاء المجتمع بالفعل على تحقيق إيرادات كبيرة عن طريق بيع القوالب على Webflow. في المتوسط ، يكسب أفضل مصممي النماذج ما يزيد عن 3000 دولار شهريًا ، بينما يكسب البعض ما يقرب من 9000 دولار شهريًا. والجدير بالذكر أن أحد مصممي النماذج قد تجاوز مليون دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

شارك مات فاروغيز ، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير المرئي 8020 ، كيف يفتح Webflow Marketplace فرصًا لوكالته للنمو بشكل أسرع مع مساعدة العملاء على إنشاء مواقع ويب متميزة. كما أعرب ساندر فان جيستل ، المدير العالمي لاستراتيجية المنتج في VICE Media Group ، عن تقديره لـ Webflow ، مشيرًا إلى قدرة النظام الأساسي على تمكين فرق التصميم الداخلية من استخدام المزيد من سرد القصص التفاعلية وإنشاء مواقع قوية.

من خلال دمج تقنيات تطوير الويب المتطورة في نظام أساسي واحد ، يمكّن Webflow المستخدمين من إنشاء مواقع الويب بشكل مرئي ، مما يوفر الوقت الهندسي وإنشاء كود نظيف في الخلفية. يعتمد ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم ، بدءًا من المصممين المستقلين والوكالات الإبداعية إلى شركات Fortune 500 ، على Webflow لتعزيز خفة الحركة والإبداع والتعاون. تستخدم الشركات المبتكرة مثل Zendesk و Lattice و Getaround و Upwork و Allianz و Dell Webflow لتواجدها على الويب.

في السنوات الأخيرة ، ظهرت العديد من منصات تطوير التطبيقات no-code appmaster .io/blog/our-guide-to-the-best-mobile-app-development-tools-android-ios-in-2022> AppMaster لاستكمال أدوات التطوير التقليدية ، مما يسمح لمزيد من الأشخاص بإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير دون معرفة هندسية متخصصة. من خلال تحسين قدراتها باستمرار ، تعمل الأنظمة الأساسية مثل Webflow و appmaster .io> AppMaster على تمكين الشركات من إطلاق الإمكانات الكاملة للتطوير المرئي وتوسيع قوة تطوير الويب إلى جمهور أوسع.