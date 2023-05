Webflow, die führende Plattform für die visuelle Entwicklung leistungsstarker no-code -Websites, gab auf seiner jährlichen Veranstaltung Webflow Conf bekannt, dass über 7,5 Millionen Websites auf seiner Plattform erstellt wurden, was einem Anstieg von 60 % seit 2021 entspricht Angesichts der wachsenden Benutzerbasis stellt Webflow den Webflow Marketplace vor, einen umfassenden Hub für alle Produkte und Dienste, die Benutzer zum Starten und Verwalten funktionsreicher Websites benötigen.

Dieser Marktplatz erleichtert Unternehmen jeder Größe die schnelle Skalierung ihrer Websites und ermöglicht es Entwicklern, ihr Geschäft zu erweitern und über Webflow Einnahmen zu generieren. Mit einer wachsenden Zahl von Unternehmenskunden wie Greenhouse, Away und VICE Media Group setzt Webflow neue Maßstäbe in der visuellen Entwicklung und etabliert sich als unverzichtbarer Bestandteil der Web-Journey eines jeden Unternehmens.

Darüber hinaus hat sich die E-Commerce-Aktivität auf Webflow trotz der Verlangsamung des allgemeinen E-Commerce-Sektors mehr als verdoppelt, was einer größeren Anzahl von Unternehmen und Einzelpersonen dabei hilft, ihre Geschäfte auf der Plattform auszubauen. Vlad Magdalin, CEO und Mitbegründer Webflow, äußerte sich begeistert über das Wachstum der Plattform, einschließlich der Finanzierungsrunde der Serie C, der Bildung eines starken Teams und der Einführung des Marktplatzes, der das Webflow Ökosystem erheblich erweitert.

Der Webflow Marketplace soll als entscheidendes Zentrum für no-code Entwicklung dienen, indem er die Funktionen der Webflow Community direkt in die Plattform integriert. Benutzer können mühelos Apps, Bibliotheken, Vorlagen, Inspiration, Freiberufler und Agenturen finden, um jedes Webflow Projekt in größerem Umfang zu unterstützen. Im Gegenzug fördert der Marktplatz ein Ökosystem für Entwickler, Ersteller und Dienstanbieter innerhalb der Webflow Community, um ihre Arbeit zu bewerben, zu vermarkten und zu verbreiten und es ihnen so zu ermöglichen, mehr Leads, Installationen und Käufe für ihre Produkte und Dienste zu gewinnen.

In den letzten Jahren sind Hunderttausende Agenturen und Freiberufler entstanden, die Unternehmen beim Aufbau von Webflow unterstützen. Daher wird zum Zeitpunkt der Einführung eine große Auswahl an Ressourcen, darunter App-Entwickler, Bibliotheksersteller, Vorlagenersteller, Experten und Benutzer, im Webflow Marketplace präsentiert. Viele Community-Mitglieder generieren bereits erhebliche Einnahmen durch den Verkauf von Vorlagen auf Webflow. Im Durchschnitt verdienen Top-Template-Ersteller mehr als 3.000 US-Dollar pro Monat, während einige fast 9.000 US-Dollar pro Monat verdienen. Bemerkenswert ist, dass ein Vorlagenersteller in den letzten 12 Monaten die Grenze von 1 Million US-Dollar überschritten hat.

Matt Varughese, CEO des visuellen Entwicklungsunternehmens 8020, erzählte, wie der Webflow Marketplace seiner Agentur Möglichkeiten eröffnet, schneller zu wachsen und gleichzeitig Kunden beim Aufbau erstklassiger Websites zu unterstützen. Auch Sander van Gestel, globaler Direktor für Produktstrategie bei der VICE Media Group, drückte seine Wertschätzung für Webflow aus und verwies auf die Fähigkeit der Plattform, internen Designteams die Möglichkeit zu geben, interaktiveres Storytelling zu nutzen und leistungsstarke Websites zu erstellen.

Durch die Konsolidierung modernster Webentwicklungstechnologien auf einer einzigen Plattform ermöglicht Webflow Benutzern die visuelle Erstellung von Websites, wodurch Entwicklungszeit gespart und sauberer Code im Hintergrund generiert wird. Millionen von Benutzern weltweit, von unabhängigen Designern und Kreativagenturen bis hin zu Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf Webflow, um ihre Agilität, Kreativität und Zusammenarbeit zu verbessern. Innovative Unternehmen wie Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz und Dell nutzen Webflow für ihre Webpräsenz.

In den letzten Jahren sind viele no-code appmaster .io/blog/our-guide-to-the-best-mobile-app-development-tools-android-ios-in-2022> AppMaster um herkömmliche Entwicklungstools zu ergänzen und es mehr Menschen zu ermöglichen, skalierbare Anwendungen ohne technische Fachkenntnisse zu erstellen. Durch die ständige Verbesserung ihrer Fähigkeiten ermöglichen Plattformen wie Webflow und appmaster .io> AppMaster Unternehmen, das volle Potenzial der visuellen Entwicklung auszuschöpfen und die Leistungsfähigkeit der Webentwicklung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.