Webflow是可视化开发功能强大的no-code网站的领先平台，在其年度活动Webflow Conf 上透露，其平台上已建立了超过 750 万个站点，自 2021 年以来增长了 60%。为了满足其不断增长的需求随着用户群的迅速扩大， Webflow推出了Webflow Marketplace，这是一个综合中心，提供用户启动和维护功能丰富的网站所需的所有产品和服务。

这个市场将促进各种规模的企业快速扩展他们的网站，并使创作者能够扩展他们的业务并通过Webflow产生收入。随着 Greenhouse、Away 和 VICE Media Group 等企业客户的不断增加， Webflow正在为视觉开发设定新的基准，并将自己确立为任何公司网络之旅不可或缺的组成部分。

此外，尽管整个电子商务行业放缓，但Webflow上的电子商务活动增加了一倍多，帮助更多的公司和个人在该平台上扩展业务。 Webflow首席执行官兼联合创始人弗拉德·马格达林 (Vlad Magdalin) 分享了他对平台发展的兴奋之情，包括 C 轮融资、打造强大的团队以及市场的推出，这极大地扩展了Webflow生态系统。

Webflow Marketplace 旨在通过将Webflow社区的功能直接集成到平台中，成为no-code开发的重要中心。用户可以毫不费力地找到应用程序、库、模板、灵感、自由职业者和机构，以支持更大规模的任何Webflow项目。反过来，市场为Webflow社区内的开发人员、创作者和服务提供商培育了一个生态系统，以促进、营销和分发他们的作品，使他们能够为他们的产品和服务吸引更多的潜在客户、安装和购买。

在过去的几年里，已经出现了数十万的机构和自由职业者来帮助企业建立在Webflow上。因此， Webflow Marketplace 推出时将展示大量资产，包括应用程序开发人员、库创建者、模板创建者、专家和用户。许多社区成员已经通过在Webflow上销售模板获得了可观的收入。平均而言，顶级模板创作者每月收入超过 3,000 美元，而有些人每月收入近 9,000 美元。值得注意的是，一位模板创建者在过去 12 个月中的收入已超过 100 万美元。

视觉开发公司 8020 的首席执行官 Matt Varughese 分享了Webflow Marketplace 如何在帮助客户构建优质网站的同时为他的机构创造更快发展的机会。 VICE Media Group 产品战略全球总监 Sander van Gestel 也表达了他对Webflow的赞赏，并指出该平台能够让内部设计团队使用更多交互式故事讲述和创建功能强大的网站。

通过将尖端的 Web 开发技术整合到一个平台中， Webflow使用户能够可视化地构建网站，从而节省工程时间并在后台生成干净的代码。全球数百万用户，从独立设计师和创意机构到财富 500 强公司，都依赖Webflow来增强他们的敏捷性、创造力和协作能力。 Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork、Allianz 和 Dell 等创新公司将Webflow用于其网络展示。

近年来，出现了很多no-code appmaster .io/blog/our-guide-to-the-best-mobile-app-development-tools-android-ios-in-2022> AppMaster补充传统开发工具，让更多人无需专业工程知识即可创建可扩展的应用程序。通过不断改进其功能， Webflow和appmaster .io> AppMaster平台使企业能够释放视觉开发的全部潜力，并将 Web 开发的力量扩展到更广泛的受众。