Webflow, wiodąca platforma do wizualnego tworzenia potężnych stron internetowych no-code, ujawniła podczas dorocznej imprezy Webflow Conf, że na jej platformie zbudowano ponad 7,5 miliona witryn, co oznacza wzrost o 60% od 2021 r. Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom rozwijającej się bazie użytkowników, Webflow przedstawia Webflow Marketplace, kompleksowe centrum wszystkich produktów i usług potrzebnych użytkownikom do uruchamiania i utrzymywania bogatych w funkcje stron internetowych.

Ten rynek ułatwi firmom każdej wielkości szybkie skalowanie ich witryn internetowych i umożliwi twórcom rozszerzenie działalności i generowanie przychodów za pośrednictwem Webflow. Dzięki rosnącej liczbie klientów korporacyjnych, takich jak Greenhouse, Away i VICE Media Group, Webflow wyznacza nowe standardy w rozwoju wizualnym i staje się nieodzownym elementem podróży każdej firmy do sieci.

Co więcej, pomimo spowolnienia w całym sektorze e-commerce, aktywność e-commerce w Webflow wzrosła ponad dwukrotnie, pomagając większej liczbie firm i osób prywatnych w rozwijaniu działalności na platformie. Dyrektor generalny i współzałożyciel Webflow, Vlad Magdalin, podzielił się swoim podekscytowaniem rozwojem platformy, w tym rundą finansowania Serii C, stworzeniem solidnego zespołu i uruchomieniem rynku, który radykalnie rozszerza ekosystem Webflow.

Webflow Marketplace ma służyć jako kluczowe centrum programowania no-code, integrując możliwości społeczności Webflow bezpośrednio z platformą. Użytkownicy mogą bez wysiłku lokalizować aplikacje, biblioteki, szablony, inspiracje, freelancerów i agencje, aby wspierać dowolny projekt Webflow na większą skalę. Z kolei rynek wspiera ekosystem dla programistów, twórców i dostawców usług w ramach społeczności Webflow w celu promowania, wprowadzania na rynek i dystrybucji ich pracy, umożliwiając im przyciąganie większej liczby potencjalnych klientów, instalacji i zakupów ich produktów i usług.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się setki tysięcy agencji i freelancerów, którzy pomagają firmom budować na Webflow. W rezultacie szeroki wachlarz zasobów, w tym twórcy aplikacji, twórcy bibliotek, twórcy szablonów, eksperci i użytkownicy, zostanie zaprezentowany w Webflow Marketplace w momencie jego uruchomienia. Wielu członków społeczności już generuje znaczne dochody ze sprzedaży szablonów w Webflow. Najlepsi twórcy szablonów zarabiają średnio ponad 3000 USD miesięcznie, podczas gdy niektórzy przynoszą prawie 9000 USD miesięcznie. Warto zauważyć, że jeden twórca szablonów przekroczył milion dolarów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Matt Varughese, dyrektor generalny firmy 8020 zajmującej się programowaniem wizualnym, opowiedział, jak Webflow Marketplace otwiera przed jego agencją możliwości szybszego rozwoju, jednocześnie pomagając klientom w tworzeniu doskonałych witryn internetowych. Sander van Gestel, globalny dyrektor ds. strategii produktowej w VICE Media Group, również wyraził uznanie dla Webflow, podkreślając, że platforma umożliwia wewnętrznym zespołom projektowym korzystanie z bardziej interaktywnych opowieści i tworzenie zaawansowanych witryn.

Konsolidując najnowocześniejsze technologie tworzenia stron internetowych w jedną platformę, Webflow umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie stron internetowych, oszczędzając czas inżynierów i generując czysty kod w tle. Miliony użytkowników na całym świecie, od niezależnych projektantów i agencji kreatywnych po firmy z listy Fortune 500, polegają na Webflow, aby zwiększyć swoją elastyczność, kreatywność i współpracę. Innowacyjne firmy, takie jak Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz i Dell, wykorzystują Webflow do swojej obecności w sieci.

W ostatnich latach pojawiło się wiele platform do tworzenia aplikacji no-code, takich jak appmaster .io/blog/our-guide-to-the-best-mobile-app-development-tools-android-ios-in-2022> AppMaster jako uzupełnienie tradycyjnych narzędzi programistycznych, umożliwiając większej liczbie osób tworzenie skalowalnych aplikacji bez specjalistycznej wiedzy inżynierskiej. Dzięki ciągłemu ulepszaniu swoich możliwości platformy takie jak Webflow i appmaster .io> AppMaster umożliwiają firmom uwolnienie pełnego potencjału rozwoju wizualnego i rozszerzenie możliwości tworzenia stron internetowych na szerszą grupę odbiorców.