Webflow, la piattaforma leader per lo sviluppo visivo di potenti siti Web no-code, ha rivelato durante il suo evento annuale Webflow Conf che sulla sua piattaforma sono stati creati oltre 7,5 milioni di siti, segnando un aumento del 60% dal 2021. Per soddisfare le crescenti esigenze del suo fiorente base di utenti, Webflow sta svelando il Webflow Marketplace, un hub completo per tutti i prodotti e servizi che gli utenti richiedono per avviare e mantenere siti Web ricchi di funzionalità.

Questo mercato faciliterà le aziende di tutte le dimensioni nell'espansione rapida dei propri siti Web e consentirà ai creatori di espandere la propria attività e generare entrate attraverso Webflow. Con un numero crescente di clienti aziendali come Greenhouse, Away e VICE Media Group, Webflow sta definendo nuovi parametri di riferimento nello sviluppo visivo e si sta affermando come una componente indispensabile del viaggio web di qualsiasi azienda.

Inoltre, nonostante il più ampio rallentamento del settore dell'e-commerce, l'attività di e-commerce su Webflow è più che raddoppiata, aiutando un numero maggiore di aziende e privati ad espandere le proprie attività sulla piattaforma. Il CEO e co-fondatore Webflow, Vlad Magdalin, ha condiviso il suo entusiasmo per la crescita della piattaforma, incluso il round di finanziamento della serie C, la creazione di un team solido e il lancio del mercato, che estende notevolmente l'ecosistema Webflow.

Il Webflow Marketplace mira a fungere da centro cruciale per lo sviluppo no-code integrando le funzionalità della comunità Webflow direttamente nella piattaforma. Gli utenti possono facilmente individuare app, librerie, modelli, ispirazione, liberi professionisti e agenzie per supportare qualsiasi progetto Webflow su scala più ampia. A sua volta, il marketplace promuove un ecosistema per sviluppatori, creatori e fornitori di servizi all'interno della comunità Webflow per promuovere, commercializzare e distribuire il proprio lavoro, consentendo loro di attrarre più contatti, installazioni e acquisti per i propri prodotti e servizi.

Negli ultimi anni, centinaia di migliaia di agenzie e liberi professionisti sono emersi per aiutare le aziende a costruire su Webflow. Di conseguenza, una vasta gamma di risorse, inclusi sviluppatori di app, creatori di librerie, creatori di modelli, esperti e utenti, sarà presentata nel Webflow Marketplace al momento del suo lancio. Molti membri della comunità stanno già generando entrate significative vendendo modelli su Webflow. In media, i migliori creatori di modelli guadagnano più di $ 3.000 al mese, mentre alcuni guadagnano quasi $ 9.000 al mese. In particolare, un creatore di modelli ha superato il milione di dollari negli ultimi 12 mesi.

Matt Varughese, CEO della società di sviluppo visivo 8020, ha condiviso in che modo il Webflow Marketplace apre opportunità per la sua agenzia di crescere più rapidamente aiutando i clienti a creare siti Web di qualità superiore. Anche Sander van Gestel, direttore globale della strategia di prodotto presso VICE Media Group, ha espresso il suo apprezzamento per Webflow, citando la capacità della piattaforma di consentire ai team di progettazione interni di utilizzare uno storytelling più interattivo e creare siti potenti.

Consolidando le tecnologie di sviluppo Web all'avanguardia in un'unica piattaforma, Webflow consente agli utenti di creare siti Web visivamente, risparmiando tempo di progettazione e generando codice pulito in background. Milioni di utenti in tutto il mondo, che vanno da designer indipendenti e agenzie creative alle aziende Fortune 500, si affidano a Webflow per migliorare la loro agilità, creatività e collaborazione. Aziende innovative come Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz e Dell utilizzano Webflow per la loro presenza sul web.

Negli ultimi anni sono emerse molte piattaforme di sviluppo di app no-code, come appmaster .io/blog/our-guide-to-the-best-mobile-app-development-tools-android-ios-in-2022> AppMaster per integrare gli strumenti di sviluppo tradizionali, consentendo a più persone di creare applicazioni scalabili senza conoscenze ingegneristiche esperte. Migliorando costantemente le loro capacità, piattaforme come Webflow e appmaster .io> AppMaster consentono alle aziende di sbloccare tutto il potenziale dello sviluppo visivo ed estendere la potenza dello sviluppo web a un pubblico più ampio.