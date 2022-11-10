Webflow, ведущая платформа для визуальной разработки мощных веб no-code, сообщила на своем ежегодном мероприятии Webflow Conf, что на ее платформе было создано более 7,5 миллионов сайтов, что на 60% больше, чем в 2021 году. Чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности Растущая пользовательская база, Webflow представляет Webflow Marketplace, всеобъемлющий центр для всех продуктов и услуг, которые требуются пользователям для запуска и поддержки многофункциональных веб-сайтов.

Эта торговая площадка поможет предприятиям любого размера быстро масштабировать свои веб-сайты и позволит создателям расширить свой бизнес и получать доход с помощью Webflow. С растущим списком корпоративных клиентов, таких как Greenhouse, Away и VICE Media Group, Webflow устанавливает новые стандарты визуальной разработки и зарекомендовал себя как незаменимый компонент веб-путешествия любой компании.

Более того, несмотря на замедление роста сектора электронной коммерции в целом, активность электронной коммерции в Webflow увеличилась более чем вдвое, что помогло большему количеству компаний и частных лиц расширить свой бизнес на платформе. Генеральный директор и соучредитель Webflow Влад Магдалин поделился своим воодушевлением по поводу роста платформы, в том числе раунда финансирования Series C, создания надежной команды и запуска торговой площадки, которая значительно расширяет экосистему Webflow.

Webflow Marketplace призван служить важным центром разработки no-code, интегрируя возможности сообщества Webflow непосредственно в платформу. Пользователи могут легко находить приложения, библиотеки, шаблоны, источники вдохновения, фрилансеров и агентства для поддержки любого проекта Webflow в более широком масштабе. В свою очередь, рынок создает экосистему для разработчиков, создателей и поставщиков услуг в сообществе Webflow для продвижения, продажи и распространения своей работы, что позволяет им привлекать больше потенциальных клиентов, устанавливать и покупать свои продукты и услуги.

За последние несколько лет появились сотни тысяч агентств и фрилансеров, которые помогают компаниям развивать Webflow. В результате широкий спектр активов, включая разработчиков приложений, создателей библиотек, создателей шаблонов, экспертов и пользователей, будет демонстрироваться на Webflow Marketplace во время его запуска. Многие члены сообщества уже получают значительный доход, продавая шаблоны на Webflow. В среднем лучшие создатели шаблонов зарабатывают более 3000 долларов в месяц, а некоторые — почти 9000 долларов в месяц. Примечательно, что за последние 12 месяцев один создатель шаблона превысил 1 миллион долларов.

Мэтт Варугез, генеральный директор компании 8020, занимающейся визуальными разработками, поделился тем, как Webflow Marketplace открывает перед его агентством возможности для более быстрого роста, помогая клиентам создавать превосходные веб-сайты. Сандер ван Гестель, глобальный директор по продуктовой стратегии VICE Media Group, также высоко оценил Webflow, отметив, что платформа позволяет командам дизайнеров использовать более интерактивное повествование и создавать мощные сайты.

Объединив передовые технологии веб-разработки в единую платформу, Webflow позволяет пользователям создавать веб-сайты визуально, экономя время на разработку и создавая чистый код в фоновом режиме. Миллионы пользователей по всему миру, от независимых дизайнеров и креативных агентств до компаний из списка Fortune 500, полагаются на Webflow для повышения своей гибкости, творчества и совместной работы. Инновационные компании, такие как Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz и Dell, используют Webflow для своего присутствия в Интернете.

В последние годы появилось много платформ для разработки приложений no-code, таких как appmaster .io/blog/our-guide-to-the-best-mobile-app-development-tools-android-ios-in-2022> AppMaster в дополнение к традиционным инструментам разработки, позволяя большему количеству людей создавать масштабируемые приложения без экспертных инженерных знаний. Постоянно совершенствуя свои возможности, такие платформы, как Webflow и appmaster .io> AppMaster позволяют компаниям раскрыть весь потенциал визуальной разработки и расширить возможности веб-разработки для более широкой аудитории.