Webflow, het toonaangevende platform voor het visueel ontwikkelen van krachtige websites no-code, onthulde tijdens zijn jaarlijkse evenement Webflow Conf dat er meer dan 7,5 miljoen sites op zijn platform zijn gebouwd, een stijging van 60% sinds 2021. Om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen van zijn groeiende gebruikersbestand, onthult Webflow de Webflow Marketplace, een uitgebreide hub voor alle producten en diensten die gebruikers nodig hebben om websites met veel functies te lanceren en te onderhouden.

Deze marktplaats zal bedrijven van elke omvang helpen bij het snel opschalen van hun websites en makers in staat stellen hun bedrijf uit te breiden en inkomsten te genereren via Webflow. Met een groeiend aantal zakelijke klanten zoals Greenhouse, Away en VICE Media Group zet Webflow nieuwe maatstaven op het gebied van visuele ontwikkeling en vestigt het zich als een onmisbaar onderdeel van de webreis van elk bedrijf.

Bovendien is, ondanks de vertraging van de bredere e-commercesector, de e-commerceactiviteit op Webflow meer dan verdubbeld, waardoor een groter aantal bedrijven en individuen wordt geholpen bij het uitbreiden van hun bedrijf op het platform. Webflow CEO en mede-oprichter, Vlad Magdalin, deelde zijn enthousiasme over de groei van het platform, inclusief de Series C-financieringsronde, het smeden van een robuust team en de lancering van de marktplaats, die het Webflow ecosysteem drastisch uitbreidt.

De Webflow Marketplace wil dienen als een cruciaal centrum voor ontwikkeling no-code door de mogelijkheden van de Webflow gemeenschap rechtstreeks in het platform te integreren. Gebruikers kunnen moeiteloos apps, bibliotheken, sjablonen, inspiratie, freelancers en bureaus vinden om elk Webflow project op grotere schaal te ondersteunen. De marktplaats bevordert op zijn beurt een ecosysteem voor ontwikkelaars, makers en serviceproviders binnen de Webflow gemeenschap om hun werk te promoten, op de markt te brengen en te distribueren, waardoor ze meer leads, installaties en aankopen voor hun producten en diensten kunnen aantrekken.

In de afgelopen jaren zijn er honderdduizenden bureaus en freelancers ontstaan om bedrijven te helpen bouwen aan Webflow. Als gevolg hiervan zal een breed scala aan middelen, waaronder app-ontwikkelaars, makers van bibliotheken, makers van sjablonen, experts en gebruikers, worden tentoongesteld in de Webflow Marketplace op het moment van lancering. Veel communityleden genereren al aanzienlijke inkomsten door sjablonen op Webflow te verkopen. Gemiddeld verdienen makers van topsjablonen meer dan $ 3.000 per maand, terwijl sommigen maandelijks bijna $ 9.000 binnenhalen. Met name heeft één maker van sjablonen de afgelopen 12 maanden $ 1 miljoen overschreden.

Matt Varughese, CEO van visueel ontwikkelingsbedrijf 8020, deelde hoe de Webflow Marketplace kansen biedt voor zijn bureau om sneller te groeien en tegelijkertijd klanten te helpen superieure websites te bouwen. Sander van Gestel, wereldwijd directeur productstrategie bij VICE Media Group, sprak ook zijn waardering uit voor Webflow, daarbij verwijzend naar het vermogen van het platform om interne ontwerpteams in staat te stellen meer interactieve verhalen te gebruiken en krachtige sites te maken.

Door geavanceerde webontwikkelingstechnologieën te consolideren in één enkel platform, stelt Webflow gebruikers in staat om websites visueel te bouwen, waardoor engineeringtijd wordt bespaard en schone code op de achtergrond wordt gegenereerd. Miljoenen gebruikers wereldwijd, variërend van onafhankelijke ontwerpers en creatieve bureaus tot Fortune 500-bedrijven, vertrouwen op Webflow om hun flexibiliteit, creativiteit en samenwerking te verbeteren. Innovatieve bedrijven zoals Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz en Dell gebruiken Webflow voor hun aanwezigheid op het web.

In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelplatforms voor apps no-code appmaster .io/blog/our-guide-to-the-best-mobile-app-development-tools-android-ios-in-2022> AppMaster als aanvulling op traditionele ontwikkeltools, waardoor meer mensen schaalbare applicaties kunnen maken zonder deskundige technische kennis. Door hun mogelijkheden voortdurend te verbeteren, stellen platforms zoals Webflow en appmaster .io> AppMaster bedrijven in staat om het volledige potentieel van visuele ontwikkeling te ontsluiten en de kracht van webontwikkeling uit te breiden naar een breder publiek.