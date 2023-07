L'outil de portage de jeux d'Apple, une boîte à outils révolutionnaire lancée lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, vient de recevoir sa première mise à jour. Ce logiciel révolutionnaire aide les développeurs de jeux dans la tâche complexe du portage des jeux Windows sur macOS. Basé sur Wine, une plateforme open-source réputée, l'outil permet de transformer les applications Windows pour les environnements Unix, dont macOS et Linux.

L'outil mis à jour présente plusieurs avancées par rapport à la version originale Wine, notamment sa capacité à convertir DirectX 12 en Metal 3 en temps réel. Les développeurs peuvent utiliser l'outil de portage de jeux pour transférer des jeux Windows vers un environnement macOS, puis utiliser de nouveaux outils pour convertir les graphiques DirectX en Metal. Les jeux peuvent ainsi fonctionner de manière native et offrir des performances supérieures.

Bien qu'il soit principalement destiné aux développeurs, l'outil de portage de jeux d'Apple est également accessible à tout utilisateur familier avec Terminal, ce qui lui permet d'exécuter sans effort des jeux Windows sur son Mac. Dans sa récente mise à jour, cet outil a été considérablement amélioré, offrant une suite d'améliorations instrumentales.

Connu sous le nom de Game Porting Toolkit beta 1.0.2, l'outil mis à jour offre des améliorations substantielles aux performances des jeux. Andrew Tsai Le célèbre YouTubeur, qui a effectué une série de tests avec cette version actualisée, a observé des taux de rafraîchissement plus élevés dans plusieurs scénarios.

Par exemple, le taux de rafraîchissement du jeu populaire Elden Ring est passé de 26 à 32 images par seconde (FPS) sur un Mac équipé de la puce M1 Max. Lors de l'exécution de Cyberpunk sur un Mac M2 Ultra, le taux moyen d'images par seconde a doublé, passant de 8 à 18.

Cependant, il semble que l'outil de portage de jeux ait des problèmes mineurs de compatibilité avec les puces Apple M1 Ultra et M2 Ultra, les jeux étant plus performants sur les puces moins puissantes. Le coupable probable est la technologie UltraFusion, qui combine deux puces Max en une seule. Il est possible que l'outil ne prenne pas encore totalement en charge cette technologie innovante.

Malgré cet obstacle mineur, le jeu Cyberpunk atteint 40 FPS sur M1 Max et des jeux comme Horizon Zero Dawn et Resident Evil 2, auparavant incompatibles avec l'outil, fonctionnent désormais sans problème. Notamment, l'outil de portage de jeux mis à jour prend désormais en charge les logiciels 32 bits, bien que les performances de ces jeux restent médiocres pour l'instant.

La fonction première de l'outil de portage de jeux est de permettre aux développeurs de tester la compatibilité de leurs jeux avec macOS. Toutefois, comme l'outil peut être téléchargé sur le site Apple Developer, n'importe quel utilisateur peut l'utiliser pour faire tourner des jeux Windows. Son installation nécessite plusieurs commandes Terminal, et il ne fonctionne pour l'instant que sur les Mac Apple Silicon équipés de la dernière version bêta de macOS Sonoma.

Les jeux ayant un impact significatif sur l'industrie du développement d'applications, des initiatives telles que l'outil de portage de jeux d'Apple deviennent de plus en plus importantes.