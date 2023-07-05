تلقت أداة Apple's Game Porting Tool ، وهي مجموعة أدوات رائعة تم إطلاقها في المؤتمر العالمي للمطورين (WWDC) 2023 ، أول تحديث لها. يساعد هذا البرنامج الثوري مطوري الألعاب في المهمة المعقدة المتمثلة في نقل ألعاب Windows إلى macOS. استنادًا إلى Wine ، وهو نظام أساسي مفتوح المصدر مرموق ، تتيح الأداة تحويل تطبيقات Windows لبيئات Unix ، والتي تشمل macOS و Linux.

تعرض الأداة المحدثة العديد من التطورات على Wine الأصلي ، وأبرزها قدرتها على تحويل DirectX 12 إلى Metal 3 في الوقت الفعلي. يمكن للمطورين استخدام أداة Game Porting Tool لنقل ألعاب Windows إلى بيئة macOS ، بعد ذلك باستخدام أدوات جديدة تنقل رسومات DirectX إلى Metal. وبالتالي ، يمكن تشغيل الألعاب محليًا ، مما يوفر أداءً فائقًا.

بينما تهدف في المقام الأول إلى مساعدة المطورين ، يمكن أيضًا الوصول إلى أداة Game Porting من Apple لأي مستخدم على دراية بالوحدة الطرفية ، مما يسمح لهم بتشغيل ألعاب Windows على جهاز Mac الخاص بهم. في تحديثها الأخير ، تم تحسين هذه الأداة بشكل كبير ، حيث قدمت مجموعة من التحسينات المفيدة.

تُعرف الأداة المحدثة باسم Game Porting Toolkit beta 1.0.2 ، وهي تقدم تحسينات جوهرية لأداء اللعبة. أجرى Andrew Tsai ، مستخدم YouTube الشهير ، سلسلة من الاختبارات باستخدام هذا الإصدار المحدث ولاحظ معدلات إطارات أعلى عبر عدة سيناريوهات.

على سبيل المثال ، زاد معدل الإطارات للعبة Elden Ring الشهيرة من 26 إطارًا في الثانية (FPS) إلى 32 إطارًا في الثانية على جهاز Mac يعمل بشريحة M1 Max. عند تشغيل Cyberpunk على M2 Ultra Mac ، تضاعف متوسط ​​FPS من 8 إلى 18.

ومع ذلك ، يبدو أن Game Porting Tool تواجه تحديات طفيفة في التوافق مع رقائق M1 Ultra و M2 Ultra من Apple ، حيث تعمل الألعاب بشكل أفضل على الرقائق الأقل قوة. الجاني المحتمل هو تقنية UltraFusion ، التي تجمع بين شريحتين Max في شريحة واحدة. قد يكون من الممكن ألا تدعم الأداة هذه التقنية المبتكرة بشكل كامل.

على الرغم من هذه العقبة الصغيرة ، فإن لعبة Cyberpunk تصل إلى 40 إطارًا في الثانية على M1 Max وألعاب مثل Horizon Zero Dawn و Resident Evil 2 ، التي كانت غير متوافقة سابقًا مع الأداة ، تعمل الآن بسلاسة. والجدير بالذكر أن أداة Game Porting Tool المحدثة تدعم الآن برامج 32 بت ، على الرغم من أن أداء هذه الألعاب لا يزال ضعيفًا في الوقت الحالي.

تتمثل الوظيفة الأساسية لأداة Game Porting Tool في أن يقوم المطورون باختبار الألعاب للتأكد من توافقها المحتمل مع macOS. ومع ذلك ، نظرًا لأن الأداة متاحة للتنزيل على موقع ويب Apple Developer ، يمكن لأي مستخدم استخدامها لتشغيل ألعاب Windows. يتطلب تثبيته العديد من الأوامر الطرفية ، ويعمل حاليًا فقط على أجهزة Apple Silicon Mac التي تعمل بأحدث إصدار من الإصدار التجريبي من macOS Sonoma.

مع تأثير الألعاب بشكل كبير على صناعة تطوير التطبيقات ، أصبحت المبادرات مثل أداة نقل الألعاب من Apple ذات أهمية متزايدة. في الواقع ، تعمل الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code مثل AppMaster أيضًا على تسهيل إنشاء تطبيقات الألعاب وتعديلها بسرعة على المطورين. AppMaster ، على سبيل المثال ، يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات من الصفر ، والقضاء على القلق من الديون التقنية ، وهو اعتبار رئيسي لمطوري الألعاب.