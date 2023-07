Apple's Game Porting Tool, een baanbrekende toolkit die tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023 werd gelanceerd, heeft zojuist zijn eerste update ontvangen. Deze revolutionaire software helpt gameontwikkelaars bij de complexe taak om Windows-games over te zetten naar macOS. De tool is gebaseerd op Wine, een gewaardeerd open-source platform, en maakt het mogelijk om Windows-applicaties om te zetten naar Unix-omgevingen, waaronder macOS en Linux.

Het bijgewerkte hulpprogramma bevat verschillende verbeteringen ten opzichte van het originele Wine, met name de mogelijkheid om DirectX 12 in realtime naar Metal 3 te converteren. Ontwikkelaars kunnen de Game Porting Tool gebruiken om Windows-games over te zetten naar een macOS-omgeving, gevolgd door nieuwe tools die DirectX-graphics omzetten naar Metal. Hierdoor kunnen de games direct werken en superieure prestaties leveren.

Hoewel Apple's Game Porting Tool in de eerste plaats bedoeld is voor ontwikkelaars, is het ook toegankelijk voor elke gebruiker die bekend is met Terminal, zodat ze Windows-games moeiteloos op hun Mac kunnen draaien. In de recente update is deze tool aanzienlijk verbeterd, met een reeks instrumentele verbeteringen.

De bijgewerkte tool, bekend als Game Porting Toolkit beta 1.0.2, biedt aanzienlijke verbeteringen voor de gameprestaties. Andrew Tsai De populaire YouTuber voerde een reeks tests uit met deze bijgewerkte versie en constateerde hogere framerates in verschillende scenario's.

De framerate voor het populaire spel Elden Ring steeg bijvoorbeeld van 26 frames per seconde (FPS) naar 32 FPS op een Mac met de M1 Max-chip. Bij het uitvoeren van Cyberpunk op een M2 Ultra Mac verdubbelde de gemiddelde FPS van 8 naar 18.

Het lijkt er echter op dat de Game Porting Tool kleine compatibiliteitsproblemen heeft met Apple's M1 Ultra en M2 Ultra chips, aangezien games beter presteren op minder krachtige chips. De waarschijnlijke boosdoener is de UltraFusion-technologie, die twee Max-chips combineert tot één. Het is mogelijk dat de tool deze innovatieve technologie nog niet volledig ondersteunt.

Ondanks deze kleine hindernis haalt de game Cyberpunk 40 FPS op de M1 Max en games als Horizon Zero Dawn en Resident Evil 2, die voorheen niet compatibel waren met de tool, werken nu naadloos. De bijgewerkte Game Porting Tool ondersteunt nu ook 32-bits software, hoewel de prestaties voor deze games op dit moment nog matig zijn.

De primaire functie van de Game Porting Tool is voor ontwikkelaars om games te testen op mogelijke compatibiliteit met macOS. Maar omdat de tool kan worden gedownload van de Apple Developer website, kan elke gebruiker hem gebruiken om Windows-games te draaien. De installatie vereist een aantal Terminal-commando's en het werkt momenteel alleen op Apple Silicon Macs met de meest recente macOS Sonoma beta.

Nu gaming een grote invloed heeft op de ontwikkeling van apps, worden initiatieven zoals Apple's Game Porting Tool steeds belangrijker. no-code en low-code platforms zoals AppMaster maken het voor ontwikkelaars ook gemakkelijker om snel gametoepassingen te maken en aan te passen. AppMaster AppMaster stelt ontwikkelaars bijvoorbeeld in staat om applicaties vanaf nul te genereren, waardoor er geen sprake meer is van een technische schuld, een belangrijke overweging voor gameontwikkelaars.