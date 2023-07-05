Apple Game Porting Tool, прорывной набор инструментов, представленный на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, только что получил свое первое обновление. Это революционное программное обеспечение помогает разработчикам игр в решении сложной задачи переноса игр для Windows на macOS. Основанный на Wine, известной платформе с открытым исходным кодом, инструмент позволяет преобразовывать приложения Windows для Unix-среды, включающей macOS и Linux.

Обновленный инструмент демонстрирует несколько улучшений по сравнению с оригинальной версией Wine, в частности, он способен конвертировать DirectX 12 в Metal 3 в режиме реального времени. Разработчики могут использовать Game Porting Tool для переноса Windows-игр в среду macOS, а затем использовать новые инструменты для преобразования графики DirectX в Metal. Таким образом, игры могут работать в естественном режиме, обеспечивая превосходную производительность.

Хотя инструмент Apple Game Porting Tool предназначен в первую очередь для разработчиков, он также доступен любому пользователю, знакомому с Terminal, и позволяет без труда запускать игры для Windows на Mac. В недавнем обновлении этот инструмент был значительно улучшен, предлагая набор инструментальных усовершенствований.

Известный как Game Porting Toolkit beta 1.0.2, обновленный инструмент предлагает существенные улучшения производительности игр. Andrew Tsai Популярный YouTuber провел серию тестов с этой обновленной версией и отметил более высокую частоту кадров в нескольких сценариях.

Например, частота кадров в популярной игре Elden Ring увеличилась с 26 кадров в секунду (FPS) до 32 FPS на Mac с чипом M1 Max. При запуске Cyberpunk на Mac с чипом M2 Ultra средний показатель FPS удвоился с 8 до 18.

Однако, похоже, что Game Porting Tool имеет небольшие проблемы с совместимостью с чипами M1 Ultra и M2 Ultra от Apple, поскольку игры работают лучше на менее мощных чипах. Вероятно, виной тому технология UltraFusion, которая объединяет два чипа Max в один. Возможно, утилита еще не полностью поддерживает эту инновационную технологию.

Несмотря на это незначительное препятствие, игра Cyberpunk достигает 40 FPS на M1 Max, а такие игры, как Horizon Zero Dawn и Resident Evil 2, ранее несовместимые с утилитой, теперь работают без проблем. Примечательно, что обновленный Game Porting Tool теперь поддерживает 32-битное программное обеспечение, хотя производительность этих игр пока остается невысокой.

Основная функция Game Porting Tool - тестирование игр на совместимость с macOS. Однако, поскольку инструмент доступен для загрузки на сайте Apple Developer, любой пользователь может использовать его для запуска игр для Windows. Для его установки требуется несколько команд Terminal, и в настоящее время он работает только на компьютерах Apple Silicon Mac, на которых установлена последняя бета-версия macOS Sonoma.

Поскольку игры оказывают значительное влияние на индустрию разработки приложений, инициативы, подобные Apple Game Porting Tool, становятся все более важными. Фактически, платформы no-code и low-code, такие как AppMaster, также облегчают разработчикам задачу быстрого создания и модификации игровых приложений. AppMaster Например, AppMaster позволяет разработчикам создавать приложения с нуля, устраняя проблему технического долга, которая является ключевым фактором для разработчиков игр.