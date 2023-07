A Game Porting Tool da Apple, um conjunto de ferramentas inovador lançado na Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, acaba de receber a sua primeira atualização. Esse software revolucionário ajuda os desenvolvedores de jogos na complexa tarefa de portar jogos do Windows para o macOS. Baseado em Wine, uma estimada plataforma de código aberto, a ferramenta permite a transformação de aplicativos Windows para ambientes Unix, que incluem macOS e Linux.

A ferramenta actualizada apresenta vários avanços em relação à versão original Wine, nomeadamente a sua capacidade de converter DirectX 12 para Metal 3 em tempo real. Os programadores podem utilizar a Game Porting Tool para transitar jogos do Windows para um ambiente macOS, seguindo-se novas ferramentas que fazem a transição dos gráficos DirectX para Metal. Consequentemente, os jogos podem funcionar de forma nativa, proporcionando um desempenho superior.

Embora se destine principalmente a ajudar os programadores, a Game Porting Tool da Apple também está acessível a qualquer utilizador familiarizado com o Terminal, permitindo-lhe executar facilmente jogos do Windows no seu Mac. Na sua recente atualização, esta ferramenta foi significativamente melhorada, oferecendo um conjunto de melhorias instrumentais.

Conhecida como Game Porting Toolkit beta 1.0.2, a ferramenta actualizada oferece melhorias substanciais no desempenho dos jogos. Andrew Tsai O popular YouTuber, conduziu uma série de testes com esta versão actualizada e observou taxas de fotogramas mais elevadas em vários cenários.

Por exemplo, a taxa de quadros do popular jogo Elden Ring aumentou de 26 quadros por segundo (FPS) para 32 FPS em um Mac equipado com o chip M1 Max. Ao executar Cyberpunk num Mac M2 Ultra, a média de FPS duplicou de 8 para 18.

No entanto, parece que a Game Porting Tool tem pequenos problemas de compatibilidade com os chips M1 Ultra e M2 Ultra da Apple, pois os jogos têm melhor desempenho em chips menos potentes. O provável culpado é a tecnologia UltraFusion, que combina dois chips Max num só. É possível que a ferramenta ainda não suporte totalmente esta tecnologia inovadora.

Apesar deste pequeno obstáculo, o jogo Cyberpunk atinge 40 FPS no M1 Max e jogos como Horizon Zero Dawn e Resident Evil 2, anteriormente incompatíveis com a ferramenta, funcionam agora sem problemas. Em particular, a Game Porting Tool actualizada suporta agora software de 32 bits, embora o desempenho destes jogos continue a ser fraco.

A principal função da Game Porting Tool é que os programadores testem os jogos para verificar a sua potencial compatibilidade com o macOS. No entanto, como a ferramenta está disponível para download no site Apple Developer, qualquer utilizador pode utilizá-la para executar jogos do Windows. A sua instalação requer vários comandos do Terminal e, atualmente, só funciona em Apple Silicon Macs com a versão beta mais recente do macOS Sonoma.

Com os jogos a terem um impacto significativo na indústria de desenvolvimento de aplicações, iniciativas como a Game Porting Tool da Apple tornam-se cada vez mais importantes.