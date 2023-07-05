Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2023'te başlatılan çığır açan bir araç seti olan Apple'ın Oyun Taşıma Aracı ilk güncellemesini henüz aldı. Bu devrim niteliğindeki yazılım, oyun geliştiricilere Windows oyunlarını macOS'a taşıma gibi karmaşık bir görevde yardımcı olur. Saygın bir açık kaynak platformu olan Wine temel alan araç, Windows uygulamalarının macOS ve Linux gibi Unix ortamları için dönüştürülmesini sağlar.

Güncellenen araç, orijinal Wine göre çeşitli geliştirmeler sergiliyor, en önemlisi DirectX 12'yi gerçek zamanlı olarak Metal 3'e dönüştürme kapasitesi. Geliştiriciler, DirectX grafiklerini Metal'e dönüştüren yeni araçlarla Windows oyunlarını bir macOS ortamına aktarmak için Game Porting Tool'u kullanabilir. Sonuç olarak, oyunlar yerel olarak çalışarak üstün performans sağlayabilir.

Öncelikle geliştiricilere yardımcı olmayı amaçlasa da, Apple'ın Game Porting Tool, Terminal'e aşina olan herhangi bir kullanıcı tarafından erişilebilir ve Windows oyunlarını Mac'lerinde zahmetsizce çalıştırmalarına olanak tanır. En son güncellemesinde, bu araç önemli ölçüde geliştirildi ve bir dizi enstrümantal geliştirme sunuyor.

Game Porting Toolkit beta 1.0.2 olarak bilinen güncellenmiş araç, oyun performansında önemli geliştirmeler sunuyor. Popüler YouTuber Andrew Tsai, bu güncellenmiş sürümle bir dizi test gerçekleştirdi ve çeşitli senaryolarda daha yüksek kare hızları gözlemledi.

Örneğin, popüler oyun Elden Ring'in kare hızı, M1 Max çipiyle çalışan bir Mac'te saniyede 26 kareden (FPS) 32 FPS'ye yükseldi. Cyberpunk'ı bir M2 Ultra Mac'te çalıştırırken, ortalama FPS iki katına çıkarak 8'den 18'e çıktı.

Ancak, oyunlar daha az güçlü yongalarda daha iyi performans gösterdiğinden, Oyun Taşıma Aracının Apple'ın M1 Ultra ve M2 Ultra yongalarıyla küçük uyumluluk sorunları olduğu görülüyor. Muhtemel suçlu, iki Max çipini bir araya getiren UltraFusion teknolojisidir. Aracın bu yenilikçi teknolojiyi henüz tam olarak desteklememesi mümkün olabilir.

Bu küçük engele rağmen, Cyberpunk oyunu M1 Max'te 40 FPS'ye ulaşıyor ve daha önce araçla uyumsuz olan Horizon Zero Dawn ve Resident Evil 2 gibi oyunlar artık sorunsuz çalışıyor. Özellikle, güncellenmiş Game Porting Tool artık 32 bit yazılımı destekliyor, ancak bu oyunların performansı şu anda yetersiz kalıyor.

Game Porting Tool'un birincil işlevi, geliştiricilerin oyunları macOS ile olası uyumlulukları açısından test etmeleridir. Ancak, araç Apple Developer web sitesinde indirilebildiğinden, herhangi bir kullanıcı onu Windows oyunlarını çalıştırmak için kullanabilir. Kurulumu birkaç Terminal komutu gerektirir ve şu anda yalnızca en yeni macOS Sonoma beta sürümünü çalıştıran Apple Silicon Mac'lerde çalışır.

Oyun oynamanın uygulama geliştirme endüstrisinde önemli bir etkiye sahip olmasıyla, Apple'ın Oyun Taşıma Aracı gibi girişimler giderek daha önemli hale geliyor. Aslında, AppMaster gibi no-code ve low-code platformlar, geliştiricilerin oyun uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasını ve değiştirmesini de kolaylaştırır. Örneğin AppMaster, geliştiricilerin sıfırdan uygulama oluşturmasına izin vererek, oyun geliştiricileri için önemli bir husus olan teknik borç endişesini ortadan kaldırır.