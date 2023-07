Apple Game Porting Tool, przełomowy zestaw narzędzi zaprezentowany podczas Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, otrzymał właśnie swoją pierwszą aktualizację. To rewolucyjne oprogramowanie pomaga twórcom gier w złożonym zadaniu przenoszenia gier z systemu Windows na macOS. Oparte na Wine, cenionej platformie open-source, narzędzie umożliwia transformację aplikacji Windows do środowisk uniksowych, w tym macOS i Linux.

Zaktualizowane narzędzie prezentuje kilka ulepszeń w stosunku do oryginalnego Wine, w szczególności jego zdolność do konwersji DirectX 12 na Metal 3 w czasie rzeczywistym. Deweloperzy mogą wykorzystać narzędzie Game Porting Tool do tranzycji gier Windows do środowiska macOS, a następnie skorzystać z nowych narzędzi, które przenoszą grafikę DirectX do Metal. W rezultacie gry mogą działać natywnie, zapewniając doskonałą wydajność.

Choć narzędzie Apple Game Porting Tool przeznaczone jest przede wszystkim dla deweloperów, jest ono również dostępne dla każdego użytkownika zaznajomionego z Terminalem, pozwalając mu bez wysiłku uruchamiać gry Windows na komputerze Mac. W najnowszej aktualizacji narzędzie to zostało znacznie ulepszone, oferując zestaw ulepszeń instrumentalnych.

Znane jako Game Porting Toolkit beta 1.0.2, zaktualizowane narzędzie oferuje znaczne ulepszenia wydajności gier. Andrew Tsai Popularny YouTuber przeprowadził serię testów z tą zaktualizowaną wersją i zaobserwował wyższą liczbę klatek na sekundę w kilku scenariuszach.

Przykładowo, liczba klatek na sekundę w popularnej grze Elden Ring wzrosła z 26 do 32 na komputerze Mac wyposażonym w układ M1 Max. Podczas uruchamiania gry Cyberpunk na komputerze M2 Ultra Mac, średnia liczba klatek na sekundę podwoiła się z 8 do 18.

Wygląda jednak na to, że narzędzie Game Porting Tool ma niewielkie problemy z kompatybilnością z układami M1 Ultra i M2 Ultra firmy Apple, ponieważ gry działają lepiej na mniej wydajnych układach. Prawdopodobnym winowajcą jest technologia UltraFusion, która łączy dwa układy Max w jeden. Możliwe, że narzędzie nie obsługuje jeszcze w pełni tej innowacyjnej technologii.

Pomimo tej drobnej przeszkody, gra Cyberpunk osiąga 40 FPS na M1 Max, a gry takie jak Horizon Zero Dawn i Resident Evil 2, wcześniej niekompatybilne z narzędziem, działają teraz płynnie. Warto zauważyć, że zaktualizowane narzędzie do przenoszenia gier obsługuje teraz oprogramowanie 32-bitowe, choć wydajność tych gier pozostaje obecnie słaba.

Podstawową funkcją Game Porting Tool jest testowanie przez deweloperów gier pod kątem ich potencjalnej kompatybilności z macOS. Ponieważ jednak narzędzie jest dostępne do pobrania na stronie Apple Developer, każdy użytkownik może wykorzystać je do uruchamiania gier dla systemu Windows. Jego instalacja wymaga kilku poleceń Terminala i obecnie działa tylko na komputerach Apple Silicon Mac z najnowszą wersją beta systemu macOS Sonoma.

Ponieważ gry mają znaczący wpływ na branżę tworzenia aplikacji, inicjatywy takie jak Apple Game Porting Tool stają się coraz ważniejsze.