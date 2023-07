Apples Game Porting Tool, ein bahnbrechendes Toolkit, das auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023 vorgestellt wurde, hat gerade sein erstes Update erhalten. Diese revolutionäre Software unterstützt Spieleentwickler bei der komplexen Aufgabe, Windows-Spiele auf macOS zu portieren. Basierend auf Wine, einer angesehenen Open-Source-Plattform, ermöglicht das Tool die Umwandlung von Windows-Anwendungen für Unix-Umgebungen, zu denen auch macOS und Linux gehören.

Das aktualisierte Tool weist mehrere Verbesserungen gegenüber dem Original Wine auf, vor allem die Fähigkeit, DirectX 12 in Echtzeit in Metal 3 zu konvertieren. Entwickler können das Game Porting Tool verwenden, um Windows-Spiele in eine macOS-Umgebung zu übertragen, und anschließend neue Tools einsetzen, die DirectX-Grafiken in Metal umwandeln. Auf diese Weise können die Spiele nativ betrieben werden und bieten eine bessere Leistung.

Das Game Porting Tool von Apple ist zwar in erster Linie für Entwickler gedacht, kann aber auch von jedem Benutzer genutzt werden, der mit Terminal vertraut ist, um Windows-Spiele mühelos auf seinem Mac auszuführen. In seiner jüngsten Aktualisierung wurde dieses Tool erheblich verbessert und bietet eine Reihe von instrumentellen Erweiterungen.

Unter dem Namen Game Porting Toolkit beta 1.0.2 bietet das aktualisierte Tool wesentliche Verbesserungen für die Spieleleistung. Andrew Tsai Ein bekannter YouTuber hat eine Reihe von Tests mit dieser aktualisierten Version durchgeführt und höhere Frameraten in verschiedenen Szenarien beobachtet.

So stieg beispielsweise die Bildrate des beliebten Spiels Elden Ring von 26 Bildern pro Sekunde (FPS) auf 32 FPS auf einem Mac mit dem M1 Max-Chip. Bei der Ausführung von Cyberpunk auf einem M2 Ultra Mac verdoppelte sich die durchschnittliche FPS von 8 auf 18.

Es scheint jedoch, dass das Game Porting Tool kleinere Kompatibilitätsprobleme mit Apples M1 Ultra und M2 Ultra Chips hat, da Spiele auf weniger leistungsfähigen Chips besser laufen. Der wahrscheinliche Schuldige ist die UltraFusion-Technologie, die zwei Max-Chips zu einem einzigen zusammenfasst. Es könnte sein, dass das Tool diese innovative Technologie noch nicht vollständig unterstützt.

Trotz dieser kleinen Hürde erreicht das Spiel Cyberpunk auf dem M1 Max 40 FPS, und Spiele wie Horizon Zero Dawn und Resident Evil 2, die zuvor nicht mit dem Tool kompatibel waren, laufen jetzt problemlos. Das aktualisierte Game Porting Tool unterstützt jetzt auch 32-Bit-Software, obwohl die Leistung für diese Spiele derzeit noch zu wünschen übrig lässt.

Das Game Porting Tool dient in erster Linie Entwicklern dazu, Spiele auf ihre mögliche Kompatibilität mit macOS zu testen. Da das Tool jedoch auf der Apple Developer-Website zum Download bereitsteht, kann es jeder Benutzer verwenden, um Windows-Spiele auszuführen. Für die Installation sind einige Terminal-Befehle erforderlich, und es funktioniert derzeit nur auf Apple Silicon Macs, auf denen die neueste macOS Sonoma Beta-Version läuft.

