苹果公司的游戏移植工具是2023年全球开发者大会（WWDC）上推出的一个突破性工具包，刚刚获得了第一次更新。这个革命性的软件可以帮助游戏开发者完成将Windows游戏移植到macOS的复杂任务。该工具基于Wine ，是一个受人尊敬的开源平台，能够将Windows应用程序转化为Unix环境，其中包括macOS和Linux。

更新后的工具展示了比原来的Wine ，最明显的是它能够实时将DirectX 12转换为Metal 3。开发人员可以使用游戏移植工具将Windows游戏转移到macOS环境中，然后使用新的工具将DirectX图形转换为金属。因此，游戏可以原生运行，提供卓越的性能。

虽然主要是为了帮助开发者，但任何熟悉终端的用户也可以使用苹果的游戏移植工具，使他们能够毫不费力地在Mac上运行Windows游戏。在最近的更新中，这个工具得到了很大的改进，提供了一套工具性的增强。

被称为游戏移植工具包测试版1.0.2，更新后的工具为游戏性能提供了实质性的增强。Andrew Tsai流行的YouTuber，用这个更新的版本进行了一系列的测试，并在几个场景中观察到更高的帧率。

例如，在使用M1 Max芯片的Mac上，流行游戏《Elden Ring》的帧率从每秒26帧（FPS）提高到32FPS。当在M2 Ultra Mac上运行《赛博朋克》时，平均FPS从8倍增加到18倍。

然而，游戏移植工具似乎对苹果的M1 Ultra和M2 Ultra芯片有轻微的兼容性挑战，因为游戏在不太强大的芯片上表现更好。可能的罪魁祸首是UltraFusion技术，它将两个Max芯片合二为一。有可能是该工具还没有完全支持这项创新技术。

尽管有这个小障碍，游戏《赛博朋克》在M1 Max上达到了40 FPS，而且像《地平线零点》和《生化危机2》这样以前与该工具不兼容的游戏，现在可以无缝操作。值得注意的是，更新后的游戏移植工具现在支持32位软件，尽管这些游戏的性能目前仍不理想。

游戏移植工具的主要功能是让开发者测试游戏与MacOS的潜在兼容性。然而，由于该工具可在苹果开发者网站上下载，任何用户都可以使用它来运行Windows游戏。它的安装需要几个终端命令，目前它只在运行最新的macOS Sonoma测试版的苹果硅麦上运行。

随着游戏对应用开发行业的重大影响，像苹果的游戏移植工具这样的举措变得越来越重要。事实上，no-code 和AppMaster等low-code 平台也使开发者更容易快速创建和修改游戏应用。AppMaster例如，AppMaster允许开发者从头开始生成应用程序，消除了对技术债务的担忧，这是游戏开发者的一个关键考虑。