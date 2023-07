Il Game Porting Tool di Apple, un toolkit innovativo lanciato alla Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, ha appena ricevuto il suo primo aggiornamento. Questo software rivoluzionario aiuta gli sviluppatori di giochi nella complessa operazione di porting dei giochi per Windows su macOS. Basato su Wine, un'apprezzata piattaforma open-source, lo strumento consente di trasformare le applicazioni Windows in ambienti Unix, tra cui macOS e Linux.

Lo strumento aggiornato presenta diversi miglioramenti rispetto all'originale Wine, in particolare la capacità di convertire DirectX 12 in Metal 3 in tempo reale. Gli sviluppatori possono utilizzare il Game Porting Tool per trasferire i giochi per Windows in ambiente macOS, seguendo poi i nuovi strumenti per la transizione della grafica DirectX a Metal. Di conseguenza, i giochi possono funzionare in modo nativo, offrendo prestazioni superiori.

Sebbene sia destinato principalmente ad assistere gli sviluppatori, il Game Porting Tool di Apple è accessibile anche a tutti gli utenti che hanno familiarità con il Terminale, consentendo loro di eseguire senza problemi i giochi Windows sul proprio Mac. Nel suo recente aggiornamento, questo strumento è stato notevolmente migliorato, offrendo una serie di miglioramenti strumentali.

Conosciuto come Game Porting Toolkit beta 1.0.2, lo strumento aggiornato offre miglioramenti sostanziali alle prestazioni dei giochi. Andrew Tsai Il famoso YouTuber ha condotto una serie di test con questa versione aggiornata e ha osservato un aumento del frame rate in diversi scenari.

Ad esempio, la frequenza dei fotogrammi per il popolare gioco Elden Ring è passata da 26 fotogrammi al secondo (FPS) a 32 FPS su un Mac dotato di chip M1 Max. Eseguendo Cyberpunk su un Mac M2 Ultra, la media degli FPS è raddoppiata da 8 a 18.

Tuttavia, sembra che il Game Porting Tool abbia problemi di compatibilità con i chip M1 Ultra e M2 Ultra di Apple, in quanto i giochi funzionano meglio su chip meno potenti. Il probabile colpevole è la tecnologia UltraFusion, che combina due chip Max in uno. È possibile che lo strumento non supporti ancora pienamente questa tecnologia innovativa.

Nonostante questo piccolo ostacolo, il gioco Cyberpunk raggiunge i 40 FPS su M1 Max e giochi come Horizon Zero Dawn e Resident Evil 2, precedentemente incompatibili con lo strumento, ora funzionano senza problemi. In particolare, il Game Porting Tool aggiornato supporta ora il software a 32 bit, anche se le prestazioni per questi giochi rimangono al momento scarse.

La funzione principale di Game Porting Tool è quella di consentire agli sviluppatori di testare i giochi per verificarne la potenziale compatibilità con macOS. Tuttavia, poiché lo strumento è disponibile per il download sul sito web Apple Developer, qualsiasi utente può utilizzarlo per eseguire giochi Windows. La sua installazione richiede diversi comandi da terminale e attualmente funziona solo sui Mac Apple Silicon che eseguono la beta più recente di macOS Sonoma.

Con l'impatto significativo dei giochi sul settore dello sviluppo delle app, iniziative come Game Porting Tool di Apple diventano sempre più importanti. Infatti, anche le piattaforme no-code e low-code come AppMaster facilitano agli sviluppatori la creazione e la modifica rapida di applicazioni di gioco. AppMaster Il programma AppMaster, ad esempio, consente agli sviluppatori di creare applicazioni da zero, eliminando il problema del debito tecnico, un aspetto fondamentale per gli sviluppatori di videogiochi.