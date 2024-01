Kyndryl dévoile un service révolutionnaire d'orchestration de flux de travail génératif basé sur l'IA

Dans le cadre d'une avancée technologique significative, Kyndryl, une puissance industrielle, a lancé ses services innovants d'orchestration de flux de travail. Cette solution de pointe exploite la puissance de l'intelligence artificielle (IA) générative pour remodeler radicalement les lieux de travail numériques, en intégrant l'automatisation et l'accélération pour rationaliser les procédures commerciales cruciales.

Le service fournit un ensemble complet d'outils pour améliorer le parcours de travail numérique des employés et des clients. Il s'agit d'une aubaine pour les entreprises qui aspirent à capitaliser sur des solutions no-code/ low-code, telles que Microsoft Power Platform et l'outil no-code d'AppMaster , pour améliorer leurs résultats commerciaux.

Les services Workflow Orchestration de Kyndryl combinent des capacités de flux de travail de pointe et l'automatisation de l'IA pour simplifier les procédures commerciales, réduire la durée des cycles et aider les entreprises à augmenter leur retour sur investissement en réduisant les dépenses de formation et de développement. Les services renforcent la génération moderne de « développeurs citoyens » parmi la clientèle de Kyndryl, démocratisant ainsi davantage le développement de logiciels.

S'exprimant sur le développement, Ivan Dopplé, vice-président principal des services mondiaux de lieu de travail numérique chez Kyndryl, a observé : « Les processus métier existants, encombrés de complexités et de composants restrictifs qui ne parviennent pas à synthétiser ou à fonctionner de manière cohérente, constituent un obstacle important à l'amélioration du lieu de travail des employés. expérience. Grâce à nos nouveaux services Workflow Orchestration, nous aidons nos clients à surmonter les difficultés de flux de travail et à créer des lieux de travail numériques automatisés et pilotés par l'IA.

L'offre mise à niveau comprend une interface utilisateur intuitive conçue pour améliorer l'expérience des utilisateurs et faciliter la simplification des processus complexes dans les différents départements. Il favorise des intégrations fluides, offre une visibilité en temps réel et suit les demandes traitées automatiquement, fournissant ainsi aux entreprises les moyens de superviser et de contrôler efficacement les flux de travail.

La sécurité et l'évolutivité sont assurées via des mesures de contrôle d'accès, du cryptage et des journaux d'audit, le processus d'automatisation étant conçu pour fonctionner de manière indépendante, sans intervention manuelle. Les services d'orchestration des flux de travail de Kyndryl sont évolutifs pour s'adapter aux exigences de charge de travail accrues, ce qui les rend essentiels pour les entreprises en expansion rapide. Parfois négligée, l’évolutivité est vitale dans les entreprises modernes, car elle garantit que les entreprises peuvent se développer sans être entravées par leur pile technologique.

De plus, la résilience et la nature modulaire du service permettent aux entreprises de modifier les applications pour répondre à des exigences opérationnelles distinctes. Il donne aux entreprises l'agilité nécessaire pour s'adapter rapidement à l'évolution des conditions préalables, améliorant ainsi l'efficience et l'efficacité opérationnelles globales dans l'environnement commercial en évolution rapide d'aujourd'hui.