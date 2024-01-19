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Kyndryl تكشف عن خدمات تنسيق سير العمل المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

Jan 19, 2024
Kyndryl تكشف عن خدمات تنسيق سير العمل المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

في تقدم تكنولوجي كبير، أصدرت Kyndryl، إحدى الشركات القوية في الصناعة، خدماتها المبتكرة لتنسيق سير العمل. يسخر هذا الحل المتطور قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) لإعادة تشكيل أماكن العمل الرقمية بشكل جذري، ودمج الأتمتة والتسريع لتبسيط إجراءات الأعمال المهمة.

توفر الخدمة مجموعة شاملة من الأدوات لتحسين رحلة مكان العمل الرقمي للموظفين والعملاء على حدٍ سواء. إنه بمثابة نعمة للشركات التي تطمح إلى الاستفادة من الحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية أو low-code ، مثل Microsoft Power Platform وأداة AppMaster التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية ، لتحسين نتائج أعمالها.

تجمع خدمات تنسيق سير العمل من Kyndryl بين قدرات سير العمل المتطورة وأتمتة الذكاء الاصطناعي لتبسيط إجراءات العمل وتقليل فترات الدورة ومساعدة الشركات على زيادة عائدها على الاستثمار عن طريق خفض نفقات التدريب والتطوير. تعمل الخدمات على تمكين الجيل الحديث من "المطورين المواطنين" بين قاعدة عملاء Kyndryl، مما يزيد من ديمقراطية تطوير البرمجيات.

وفي معرض حديثه عن التطوير، لاحظ إيفان دوبل، نائب الرئيس الأول لخدمات مكان العمل الرقمية العالمية في Kyndryl، أن "عمليات الأعمال القديمة، المثقلة بالتعقيدات والمكونات المقيدة التي تفشل في التجميع أو العمل بشكل متماسك، تشكل عائقًا كبيرًا أمام تعزيز مكان عمل الموظفين خبرة. ومن خلال خدمات تنسيق سير العمل التي تم طرحها حديثًا، فإننا نساعد العملاء في التغلب على صعوبات سير العمل وإنشاء أماكن عمل رقمية آلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

يشتمل العرض الذي تمت ترقيته على واجهة مستخدم بديهية مصممة لتحسين تجربة المستخدمين وتسهيل تبسيط العمليات المعقدة عبر الأقسام المختلفة. إنه يعزز التكامل السلس، ويوفر رؤية في الوقت الفعلي ويتتبع الطلبات التي تتم معالجتها تلقائيًا، ويزود الشركات بالوسائل اللازمة للإشراف والتحكم في سير العمل بشكل فعال.

تتم معالجة الأمان وقابلية التوسع من خلال تدابير التحكم في الوصول والتشفير وسجلات التدقيق، مع تصميم عملية الأتمتة لتعمل بشكل مستقل، دون تدخل يدوي. تتميز خدمات تنسيق سير العمل من Kyndryl بأنها قابلة للتطوير للتكيف مع متطلبات عبء العمل المتزايد، مما يجعلها مفيدة للشركات التي تشهد توسعًا سريعًا. تعتبر قابلية التوسع، التي يتم التغاضي عنها في بعض الأحيان، أمرًا حيويًا في الأعمال التجارية الحديثة، لأنها تضمن قدرة الشركات على النمو دون إعاقة مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها.

علاوة على ذلك، فإن مرونة الخدمة وطبيعتها النمطية تمكن الشركات من تعديل التطبيقات لتلبية المتطلبات التشغيلية المتميزة. فهو يزود الشركات بالسرعة اللازمة للتكيف بسرعة مع المتطلبات الأساسية المتطورة، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية الشاملة والفعالية في بيئة الأعمال سريعة الخطى اليوم.

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