Kyndryl onthult een revolutionaire generatieve AI-aangedreven workflow-orkestratieservice

Als onderdeel van een aanzienlijke technologische vooruitgang heeft Kyndryl, een grootmacht in de sector, zijn innovatieve Workflow Orchestration-services uitgebracht. Deze ultramoderne oplossing maakt gebruik van de kracht van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) om digitale werkplekken radicaal te hervormen, waarbij automatisering en versnelling worden geïntegreerd om cruciale zakelijke procedures te stroomlijnen.

De service biedt een uitgebreide set tools om de digitale werkplek voor zowel werknemers als klanten te verbeteren. Het is een zegen voor bedrijven die willen profiteren van no-code/ low-code oplossingen, zoals het Microsoft Power Platform en de no-code-tool van AppMaster , om hun bedrijfsresultaten te verbeteren.

De Workflow Orchestration-diensten van Kyndryl combineren geavanceerde workflowcapaciteiten en AI-automatisering om bedrijfsprocedures te vereenvoudigen, de cyclusduur te verkorten en bedrijven te helpen hun rendement op investeringen te vergroten door de training- en ontwikkelingskosten te verlagen. De diensten versterken het moderne soort 'burgerontwikkelaars' onder Kyndryl's klantenbestand, waardoor de softwareontwikkeling verder wordt gedemocratiseerd.

Ivan Dopplé, de Senior Vice President van Global Digital Workplace Services bij Kyndryl, merkte over de ontwikkeling op: ‘Oude bedrijfsprocessen, gehinderd door ingewikkeldheden en beperkende componenten die er niet in slagen om te synthetiseren of coherent te functioneren, vormen een aanzienlijke barrière voor het verbeteren van de werkplek van werknemers. ervaring. Met onze nieuw geïntroduceerde Workflow Orchestration-diensten helpen we klanten bij het overwinnen van workflowproblemen en het realiseren van AI-gedreven, geautomatiseerde digitale werkplekken.'

Het geüpgradede aanbod omvat een intuïtieve gebruikersinterface die is ontworpen om de gebruikerservaring te verbeteren en de vereenvoudiging van ingewikkelde processen op verschillende afdelingen te vergemakkelijken. Het bevordert soepele integraties, biedt realtime zichtbaarheid en volgt automatisch verwerkte verzoeken, waardoor bedrijven de middelen krijgen om workflows effectief te begeleiden en te controleren.

Beveiliging en schaalbaarheid worden aangepakt via toegangscontrolemaatregelen, encryptie en auditlogboeken, waarbij het automatiseringsproces is ontworpen om onafhankelijk te functioneren, zonder handmatige tussenkomst. De Workflow Orchestration-diensten van Kyndryl zijn schaalbaar en kunnen worden aangepast aan de hogere werklast, waardoor ze van groot belang zijn voor bedrijven die een snelle expansie doormaken. Schaalbaarheid wordt soms over het hoofd gezien en is van cruciaal belang in het moderne bedrijfsleven, omdat het ervoor zorgt dat bedrijven kunnen groeien zonder gehinderd te worden door hun technologische stack.

Bovendien stellen de veerkracht en het modulaire karakter van de dienst bedrijven in staat applicaties aan te passen om tegemoet te komen aan verschillende operationele vereisten. Het voorziet bedrijven van de flexibiliteit die nodig is om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden, waardoor de algehele operationele efficiëntie en effectiviteit in de snelle zakelijke omgeving van vandaag worden vergroot.