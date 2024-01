Kyndryl presenta un rivoluzionario servizio generativo di orchestrazione del flusso di lavoro basato sull'intelligenza artificiale

Con un significativo progresso tecnologico, Kyndryl, una potenza del settore, ha rilasciato i suoi innovativi servizi di orchestrazione del flusso di lavoro. Questa soluzione all’avanguardia sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale (AI) generativa per rimodellare radicalmente i luoghi di lavoro digitali, incorporando automazione e accelerazione per semplificare i processi aziendali cruciali.

Il servizio fornisce una serie completa di strumenti per migliorare il percorso di lavoro digitale sia per i dipendenti che per i clienti. È un vantaggio per le aziende che aspirano a trarre vantaggio da soluzioni no-code/ low-code, come Microsoft Power Platform e lo strumento no-code di AppMaster , per migliorare i risultati aziendali.

I servizi di Workflow Orchestration di Kyndryl combinano capacità di flusso di lavoro all'avanguardia e automazione dell'intelligenza artificiale per semplificare le procedure aziendali, ridurre la durata dei cicli e aiutare le aziende ad aumentare il ritorno sull'investimento riducendo le spese di formazione e sviluppo. I servizi potenziano la razza moderna dei "sviluppatori cittadini" tra la base clienti di Kyndryl, democratizzando ulteriormente lo sviluppo del software.

Parlando dello sviluppo, Ivan Dopplé, vicepresidente senior dei servizi globali per il posto di lavoro digitale presso Kyndryl, ha osservato: "I processi aziendali legacy, gravati da complessità e componenti restrittive che non riescono a sintetizzarsi o a funzionare in modo coerente, rappresentano un ostacolo significativo al miglioramento del posto di lavoro dei dipendenti". esperienza. Con i nostri servizi di orchestrazione del flusso di lavoro recentemente introdotti, aiutiamo i clienti a superare le difficoltà del flusso di lavoro e a realizzare luoghi di lavoro digitali automatizzati e guidati dall’intelligenza artificiale.

L'offerta aggiornata include un'interfaccia utente intuitiva progettata per migliorare l'esperienza degli utenti e facilitare la semplificazione di processi contorti nei vari dipartimenti. Promuove integrazioni fluide, offre visibilità in tempo reale e tiene traccia delle richieste elaborate automaticamente, fornendo alle aziende i mezzi per supervisionare e controllare efficacemente i flussi di lavoro.

La sicurezza e la scalabilità sono affrontate tramite misure di controllo degli accessi, crittografia, registri di controllo, con il processo di automazione progettato per funzionare in modo indipendente, senza intervento manuale. I servizi di orchestrazione del flusso di lavoro di Kyndryl sono scalabili per adattarsi ai requisiti di carico di lavoro più elevati, rendendoli strumentali per le aziende in rapida espansione. A volte trascurata, la scalabilità è vitale nel business moderno, poiché garantisce che le aziende possano crescere senza essere ostacolate dal proprio stack tecnologico.

Inoltre, la resilienza e la natura modulare del servizio consentono alle aziende di modificare le applicazioni per soddisfare requisiti operativi distinti. Fornisce alle aziende l'agilità necessaria per adattarsi prontamente all'evoluzione dei prerequisiti, aumentando così l'efficienza e l'efficacia operativa complessiva nel frenetico ambiente aziendale di oggi.