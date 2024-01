Kyndryl stellt revolutionäre generative KI-gestützte Workflow-Orchestrierungsdienste vor

Als bedeutender technologischer Fortschritt hat Kyndryl, ein führendes Unternehmen der Branche, seine innovativen Workflow-Orchestrierungsdienste auf den Markt gebracht. Diese hochmoderne Lösung nutzt die Leistungsfähigkeit der generativen künstlichen Intelligenz (KI), um digitale Arbeitsplätze radikal umzugestalten und Automatisierung und Beschleunigung zu integrieren, um wichtige Geschäftsabläufe zu rationalisieren.

Der Service bietet eine umfassende Reihe von Tools zur Verbesserung der digitalen Arbeitsplatzreise für Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen. Dies ist ein Segen für Unternehmen, die No-Code-/ low-code Lösungen wie die Microsoft Power Platform und das No-Code-Tool von AppMaster nutzen möchten, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Die Workflow-Orchestrierungsdienste von Kyndryl kombinieren modernste Workflow-Kapazitäten und KI-Automatisierung, um Geschäftsabläufe zu vereinfachen, Zyklusdauern zu verkürzen und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kapitalrendite durch die Reduzierung von Schulungs- und Entwicklungskosten zu steigern. Die Dienste stärken die moderne Generation der „Bürgerentwickler“ im Kundenstamm von Kyndryl und sorgen so für eine weitere Demokratisierung der Softwareentwicklung.

Zu dieser Entwicklung bemerkte Ivan Dopplé, Senior Vice President of Global Digital Workplace Services bei Kyndryl: „Alte Geschäftsprozesse, die durch Feinheiten und restriktive Komponenten belastet sind, die nicht synthetisiert werden oder kohärent funktionieren, stellen ein erhebliches Hindernis für die Verbesserung des Arbeitsplatzes der Mitarbeiter dar.“ Erfahrung. „Mit unseren neu eingeführten Workflow Orchestration Services unterstützen wir Kunden bei der Überwindung von Workflow-Schwierigkeiten und der Realisierung KI-gesteuerter, automatisierter digitaler Arbeitsplätze.“

Das aktualisierte Angebot umfasst eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Benutzererlebnis verbessern und die Vereinfachung komplizierter Prozesse in verschiedenen Abteilungen erleichtern soll. Es fördert reibungslose Integrationen, bietet Echtzeittransparenz und verfolgt automatisch verarbeitete Anfragen und gibt Unternehmen die Möglichkeit, Arbeitsabläufe effektiv zu überwachen und zu steuern.

Sicherheit und Skalierbarkeit werden durch Zugriffskontrollmaßnahmen, Verschlüsselung und Prüfprotokolle gewährleistet, wobei der Automatisierungsprozess so konzipiert ist, dass er unabhängig und ohne manuelle Eingriffe funktioniert. Die Workflow-Orchestrierungsdienste von Kyndryl sind skalierbar, um sich an erhöhte Arbeitsbelastungsanforderungen anzupassen, was sie für Unternehmen mit schneller Expansion von entscheidender Bedeutung macht. Manchmal wird übersehen, dass Skalierbarkeit in modernen Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, da sie sicherstellt, dass Unternehmen wachsen können, ohne durch ihren Technologie-Stack behindert zu werden.

Darüber hinaus ermöglichen die Belastbarkeit und der modulare Charakter des Dienstes Unternehmen, Anwendungen zu modifizieren, um sie an unterschiedliche betriebliche Anforderungen anzupassen. Es verleiht Unternehmen die Agilität, die sie benötigen, um sich schnell an sich ändernde Anforderungen anzupassen, und steigert so die allgemeine betriebliche Effizienz und Effektivität im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld.