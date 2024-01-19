Kyndril представляет революционную генеративную службу оркестрации рабочих процессов на базе искусственного интеллекта

Компания Kyndril, ведущая отраслевая компания, продемонстрировала значительный технологический прогресс и выпустила инновационные услуги по оркестрации рабочих процессов. Это современное решение использует возможности генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для радикального преобразования цифровых рабочих мест, включая автоматизацию и ускорение для оптимизации важнейших бизнес-процессов.

Услуга предоставляет комплексный набор инструментов для улучшения использования цифровых рабочих мест как для сотрудников, так и для клиентов. Это станет благом для фирм, стремящихся извлечь выгоду из решений без кода/ low-code, таких как Microsoft Power Platform и инструмент без кода AppMaster , чтобы улучшить свои бизнес-результаты.

Услуги по оркестрации рабочих процессов от Kyndril сочетают в себе передовые возможности рабочих процессов и автоматизацию искусственного интеллекта, упрощая бизнес-процедуры, сокращая продолжительность циклов и помогая компаниям повысить отдачу от инвестиций за счет сокращения расходов на обучение и развитие. Эти услуги расширяют возможности современного поколения «гражданских разработчиков» среди клиентской базы Kyndril, что еще больше демократизирует разработку программного обеспечения.

Говоря о развитии, Иван Доппле, старший вице-президент по глобальным цифровым услугам на рабочих местах в Kyndryl, заметил: «Устаревшие бизнес-процессы, обремененные сложностями и ограничительными компонентами, которые не могут синтезировать или функционировать согласованно, представляют собой серьезный барьер для улучшения условий труда сотрудников. опыт. С помощью наших недавно представленных услуг по оркестрации рабочих процессов мы помогаем клиентам преодолевать трудности рабочих процессов и создавать автоматизированные цифровые рабочие места на базе искусственного интеллекта».

Обновленное предложение включает интуитивно понятный пользовательский интерфейс, предназначенный для повышения удобства работы пользователей и упрощения запутанных процессов в различных отделах. Он способствует плавной интеграции, обеспечивает видимость в режиме реального времени и отслеживает автоматически обрабатываемые запросы, предоставляя предприятиям средства для эффективного надзора и контроля рабочих процессов.

Безопасность и масштабируемость обеспечиваются с помощью мер контроля доступа, шифрования, журналов аудита, а процесс автоматизации предназначен для независимого функционирования без ручного вмешательства. Услуги Kyndril по оркестрации рабочих процессов можно масштабировать для адаптации к повышенным требованиям к рабочей нагрузке, что делает их полезными для компаний, переживающих быстрое расширение. Масштабируемость, которую иногда упускают из виду, жизненно важна в современном бизнесе, поскольку она гарантирует, что компании могут расти без препятствий со стороны своего технологического стека.

Более того, отказоустойчивость и модульный характер службы позволяют компаниям модифицировать приложения для удовлетворения различных эксплуатационных требований. Оно дает предприятиям гибкость, необходимую для быстрой адаптации к меняющимся предпосылкам, тем самым повышая общую операционную эффективность и результативность в современной быстро меняющейся бизнес-среде.