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Kyndril представляет революционную генеративную службу оркестрации рабочих процессов на базе искусственного интеллекта

19, янв. 2024
Kyndril представляет революционную генеративную службу оркестрации рабочих процессов на базе искусственного интеллекта

Компания Kyndril, ведущая отраслевая компания, продемонстрировала значительный технологический прогресс и выпустила инновационные услуги по оркестрации рабочих процессов. Это современное решение использует возможности генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для радикального преобразования цифровых рабочих мест, включая автоматизацию и ускорение для оптимизации важнейших бизнес-процессов.

Услуга предоставляет комплексный набор инструментов для улучшения использования цифровых рабочих мест как для сотрудников, так и для клиентов. Это станет благом для фирм, стремящихся извлечь выгоду из решений без кода/ low-code, таких как Microsoft Power Platform и инструмент без кода AppMaster , чтобы улучшить свои бизнес-результаты.

Услуги по оркестрации рабочих процессов от Kyndril сочетают в себе передовые возможности рабочих процессов и автоматизацию искусственного интеллекта, упрощая бизнес-процедуры, сокращая продолжительность циклов и помогая компаниям повысить отдачу от инвестиций за счет сокращения расходов на обучение и развитие. Эти услуги расширяют возможности современного поколения «гражданских разработчиков» среди клиентской базы Kyndril, что еще больше демократизирует разработку программного обеспечения.

Говоря о развитии, Иван Доппле, старший вице-президент по глобальным цифровым услугам на рабочих местах в Kyndryl, заметил: «Устаревшие бизнес-процессы, обремененные сложностями и ограничительными компонентами, которые не могут синтезировать или функционировать согласованно, представляют собой серьезный барьер для улучшения условий труда сотрудников. опыт. С помощью наших недавно представленных услуг по оркестрации рабочих процессов мы помогаем клиентам преодолевать трудности рабочих процессов и создавать автоматизированные цифровые рабочие места на базе искусственного интеллекта».

Обновленное предложение включает интуитивно понятный пользовательский интерфейс, предназначенный для повышения удобства работы пользователей и упрощения запутанных процессов в различных отделах. Он способствует плавной интеграции, обеспечивает видимость в режиме реального времени и отслеживает автоматически обрабатываемые запросы, предоставляя предприятиям средства для эффективного надзора и контроля рабочих процессов.

Безопасность и масштабируемость обеспечиваются с помощью мер контроля доступа, шифрования, журналов аудита, а процесс автоматизации предназначен для независимого функционирования без ручного вмешательства. Услуги Kyndril по оркестрации рабочих процессов можно масштабировать для адаптации к повышенным требованиям к рабочей нагрузке, что делает их полезными для компаний, переживающих быстрое расширение. Масштабируемость, которую иногда упускают из виду, жизненно важна в современном бизнесе, поскольку она гарантирует, что компании могут расти без препятствий со стороны своего технологического стека.

Более того, отказоустойчивость и модульный характер службы позволяют компаниям модифицировать приложения для удовлетворения различных эксплуатационных требований. Оно дает предприятиям гибкость, необходимую для быстрой адаптации к меняющимся предпосылкам, тем самым повышая общую операционную эффективность и результативность в современной быстро меняющейся бизнес-среде.

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